Zuzenhausen. 1899 Hoffenheim gibt sich nach dem erst in der Relegation verhinderten Abstieg in der Vorsaison bescheiden. "Das Kribbeln wird größer. Wir wissen aber, dass wir ganz großes Glück haben, Bundesliga zu spielen", sagte Trainer Markus Gisdol vor dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg.

Dabei ist der Einsatz von vier Spielern noch unsicher: Mit Tobias Strobl, David Abraham und Anthony Modeste sind gleich drei Spieler angeschlagen, die zuletzt im Pokal in der Startelf standen. Zudem plagt sich Edeljoker Sven Schipplock mit einer leichten Blessur. Sejad Salihovic hat eine Innenbandzerrung im Knie und Fabian Johnson einen Außenbandteilriss im Knöchel. Beide fallen länger aus.

Ob die schlechte Vorsaison bei den Fans Spuren hinterlassen hat, wird sich zeigen. Bisher konnten die Kraichgauer aber erst 24.000 der möglichen 31.500 Tickets verkaufen. (dpa/lsw)