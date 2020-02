Zuzenhausen. (dpa) Der Schweizer Nationalspieler Steven Zuber hat seinen Vertrag mit der TSG 1899 Hoffenheim um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 28 Jahre alte Mittelfeldakteur spielt schon seit sechs Jahren im Kraichgau. "Es ist eine echte Freude, einen Spieler wie Steven im Kader zu haben", sagte 1899-Manager Alexander Rosen. Für ihn sei es nicht selbstverständlich, dass sich "im schnelllebigen Fußballgeschäft" ein Spieler so lange Zeit an einen Club binde.