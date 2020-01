Heidelberg. (run) Die TSG Hoffenheim muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen auf Oliver Baumann verzichten. Der Torhüter, der das Trainingslager in Marbella am Donnerstag verlassen hatte, um sich in Heidelberg genauer untersuchen zu lassen, leidet laut "kicker" an einem Meniskuschaden. Wie das Fachmagazin berichtet, muss Baumann wegen der Knieverletzung operiert werden.

So schlägt nun die Stunde von Philipp Pentke. Der 34-Jährige Torhüter kam im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten Regensburg. Im Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam (2:3) am Mittwoch stand Pentke bereits im Hoffenheimer Tor.