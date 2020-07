Zuzenhausen. (RNZ) Nach der Saison ist vor der Saison. Auch in Corona-Zeiten bastelt die TSG 1899 Hoffenheim an der Mannschaft für die kommende Saison. Ein Überblick über die Aktivitäten und Vorgänge bei Hoffe auf dem Transfermarkt.

Heidelberg. (nb) Die Talentschmiede der TSG Hoffenheim ist ligaweit anerkannt, eine der absoluten Top-Adressen. "Die Durchlässigkeit ist eine der höchsten im Profifußball", betont Alexander Rosen, Direktor Profifußball, immer wieder. Alleine in zurückliegenden Saison feierten Maximilian Beier, Ilay Elmkies und Melayro Bogarde ihr Bundesliga-Debüt. Dass auch künftig möglichst viele Talente den Sprung zu den Profis schaffen, dafür soll ab sofort eine Doppelspitze in der Akademie sorgen.

Marcus Mann . Foto: TSG

Wie die TSG am Freitag bestätigte, wechselt Marcus Mann (36) vom 1. FC Saarbrücken zurück in den Kraichgau, wo er als Spieler von 2014 bis 2016 38 Einsätze in der U 23 hatte. "Die Verpflichtung von Marcus Mann unterstreicht, welch hohen Stellenwert wir der Arbeit in unserer Akademie beimessen", sagt Rosen. Akademie-Sportchef Mann steht Dominik Drobisch (34) zur Seite, der bereits seit vielen Jahren die infrastrukturellen und administrativen Fäden des Nachwuchsleistungszentrums in Händen hält.

Dominik Drobisch. Foto: TSG

"Wir waren schon immer davon überzeugt, dass die eigene professionelle, stringente und umfassende Ausbildung von Spielern, Trainern und weiteren im Fußball arbeitenden Experten die Basis unseres Klubs ist. Die aktuelle Situation und die damit verbundenen Diskussionen über die Zukunft des Fußballs führen nun allen deutlich vor Augen, dass diese Philosophie ohne Alternative ist", so Rosen, der im engen Austausch mit Mann stehen wird. Marcus Mann attestiert der TSG "ein enormes Potenzial". Dieses weiter zu fördern sei für ihn "Verpflichtung, Herausforderung und große Freude gleichermaßen".

Saarbrücken. (dpa) Der Sportliche Leiter Marcus Mann verlässt den 1. FC Saarbrücken. Dies teilte der Meister und Aufsteiger der Fußball-Regionalliga Südwest am Mittwoch mit. Mann wird nach Medieninformationen Nachwuchs-Direktor beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, auch die Saarbrücker äußerten sich in diese Richtung. Der Ex-Profi spielte von 2014 bis 2016 in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer. Seit Mai 2016 war er in Saarbrücken tätig.

"Marcus Mann hat einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre und hat stets mit großer Hingabe, absoluter Loyalität und umfassender Fachkompetenz beim FCS gewirkt", heißt es in der Mitteilung des Traditionsclubs. "Aufgrund dieser Verdienste lässt man ihn nun seitens des 1. FC Saarbrücken schweren Herzens ziehen, da man ihm die sich bietende berufliche Chance bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht verbauen will und auch seine familiären Aspekte nicht außer Acht lassen möchte." Die sportliche Leitung sollen übergangsweise Vizepräsident Dieter Ferner sowie Geschäftsführer David Fischer übernehmen.

Sinsheim. (awi) Nach dem furiosen 4:0-Sieg in Dortmund und der damit verbundenen direkten Qualifikation für die Europa League durften die Profis der TSG Hoffenheim bester Laune in die durch Corona verspätete Sommerpause gehen. Für Alexander Rosen allerdings bleibt immer noch keine Zeit zum Durchatmen, denn der Sportdirektor muss schließlich einen Trainer für die kommende Saison finden, nachdem die Kraichgauer am 9. Juni den Niederländer Alfred Schreuder überraschend entlassen hatten und Matthias Kaltenbach mit seinem Betreuerteam in den restlichen vier Spielen nur eine – wenn auch sehr erfolgreiche – Übergangslösung darstellte.

Michael Schiele. Foto: dpa

Schon kurz nach der Trennung von Schreuder gingen bei Rosen in rascher Reihenfolge die Bewerbungen ein, was der 41-jährige gebürtige Augsburger so kommentierte: "Es ist schon abenteuerlich, wenn 15 Minuten nach Bekanntgabe die ersten Bewerbungen kommen. Ich weiß nicht, ob die Berater da Mails schon vorbereitet und nur den Adressaten aktualisiert haben. Das eigentlich Unglaubliche war, wie viele Bewerbungen in den ersten Stunden reinkamen."

Nachdem in den vergangenen Tagen über Florian Kohfeldt (Werder Bremen), Sandro Schwartz (zuletzt Mainz 05), Tim Walter (zuletzt Stuttgart) oder Peter Zeidler (FC St. Gallen) spekuliert worden war, brachte der kicker jetzt Michael Schiele von den Würzburger Kickers ins Spiel. Der 42 Jährige hat mit seinem Team gerade den Zweitligaaufstieg perfekt gemacht. Doch am Montagabend teilten die Kickers bei der Saisonabschlussfeier den Verbleib von Schiele mit. "Michael hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und den Verein zurück in die 2. Liga geführt. Dafür sind wir ihm als Verein sehr dankbar und freuen uns auf die neue Saison mit ihm als Cheftrainer", sagte der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer.

Zuzenhausen/Würzburg. (dpa) Trainer Michael Schiele vom Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ist nach "Kicker"-Informationen Kandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer suchen einen Nachfolger für den am 9. Juni beurlaubten niederländischen Chefcoach Alfred Schreuder. Zuletzt hatte ein fünfköpfiges Betreuerteam mit Matthias Kaltenbach an der Spitze den Bundesligisten in die Europa League geführt. Für die kommende Saison kündigte Sportchef Alexander Rosen eine externe Lösung an.

Der 42 Jahre alte Schiele hatte am Wochenende den Aufstieg mit Würzburg perfekt gemacht, seine Zukunft bei den Kickers ist allerdings ungeklärt. "Ich habe gesagt, wenn dann alles gemacht ist, wenn die Saison zu Ende ist, dass man das Ganze mal sacken lässt und sich zusammensetzt", sagte Schiele am Sonntag im BR-Fernsehen. Sein Vertrag hat sich nach Medieninformationen mit dem Aufstieg um ein Jahr verlängert.

Nach einem "Kicker-Bericht" steht der gebürtige Heidenheimer im engeren Kandidaten-Kreis bei den Hoffenheimern. Die TSG äußerte sich zunächst nicht dazu. Zuletzt war unter anderen Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gehandelt worden. Als Drittligist hatten die Kickers mit Chefcoach Schiele zum Saisonbeginn die Hoffenheimer in der ersten Runde des DFB-Pokals mächtig geärgert: Erst im Elfmeterschießen war der Erstligist weitergekommen.

Schiele wurde war im Juni 2017 als frisch-gebackener Fußballlehrer Co-Trainer in Würzburg geworden und übernahm dort im Oktober die Nachfolge von Stephan Schmidt.

