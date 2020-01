Heidelberg. (nb) Viel Zeit zum Durchschnaufen war es nicht für die Bundesliga-Fußballer, für die bereits in 14 Tagen der Rückrundenauftakt im EM-Jahr ansteht (Das Eröffnungsspiel der zweiten Halbserie tragen am Freitag, 17. Januar, um 20.30 Uhr der Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aus). Alfred Schreuder bereitet seine Schützlinge der TSG Hoffenheim, die am Samstag, 18. Januar, um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt, ab Freitag zehn Tage lang im spanischen Marbella vor.

Unter Vorgänger Julian Nagelsmann waren die Kraichgauer im Winter stets zu Hause geblieben. Auch bei RB Leipzig verzichtet Nagelsmann auf ein Trainingslager. Der Herbstmeister ist neben dem SC Paderborn, der am Donnerstag das Training aufnahm, der einzige Klub, der sich gegen einen Abstecher in wärmere Gefilde entschieden hat.

Hoffenheims Auftaktgegner Frankfurt, der in der Liga zuletzt siebenmal ohne Dreier blieb (ein Remis), hat sich am Donnerstag auf den Weg nach Florida gemacht. Coach Adi Hütter hofft, dass seine Schützlinge dort nicht nur kräftig Sonne tanken können. "Die Jungs müssen geistig wieder frisch werden", sagte Hütter.

Beim ebenfalls krisengebeutelten SV Werder stand am Donnerstag der Trainingsauftakt in Bremen auf dem Programm, ehe es am Freitag nach Mallorca geht. Auch nach Spanien zieht es die Überraschungsmannschaft Union Berlin. Die "Eisernen" kamen am Donnerstag zur ersten Einheit zusammen, am Sonntag geht es nach nach Campoamor bei Alicante.