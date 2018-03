Zuzenhausen. (nb) Er hatte für großes mediales Aufsehen gesorgt: der rote Mantel, mit dem Julian Nagelsmann im April 2017 in der Münchner Allianz Arena ein DFB-Pokalspiel zwischen Bayern und Dortmund verfolgte. Mancher wollte in der auffälligen Farbwahl ein Bewerbungsschreiben an die "Roten" aus München sehen.

Nun trug den Mantel, der Nagelsmann immer noch sehr gut gefalle, wie er in einem augenzwinkernden Moment der Wehmut einräumte, eine Schaufensterpuppe, die während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg auf dem Podium stand. Nagelsmann hatte den "Bayern-Mantel" übers Internet versteigert und den Erlös - rund 1500 Euro, von der TSG auf 2500 Euro aufgestockt, - einem guten Zweck zukommen lassen. Ein Vertreter von "Freezone Straßenkids Mannheim", eine Organisation, die Straßenkindern eine Perspektive bietet, nahm den symbolischen Scheck dankend entgegen.

Wie es für den "Bayern-Mantel" weitergehen wird, ist ebenfalls geklärt. Auch wenn derjenige, der ihn ersteigert hat, noch anonym bleiben möchte, berichtete TSG-Pressesprecher Holger Kliem: "Es wird ein Abiturgeschenk für den Sohn."