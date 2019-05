Zuzenhausen. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim startet unter ihrem neuen Trainer Alfred Schreuder am 29. Juni in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/2020. Wie die Kraichgauer am Montag mitteilten, steht das erste Testspiel am 12. Juli in Sattelbach gegen die Würzburger Kickers an, am 17. Juli geht es in Zuzenhausen gegen Jahn Regensburg. Sein Trainingslager hält der Club wie zuletzt unter Chefcoach Julian Nagelsmann in Windischgarsten/Österreich ab (18. bis 26. Juli).