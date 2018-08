Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Es geht wieder los. Noch zwei Mal ausschlafen, dann bestreitet die TSG 1899 Hoffenheim ihr erstes Pflichtspiel der Saison: Am Samstag um 15.30 Uhr geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Ich freue mich extrem auf die Saison und das Spiel gegen Lautern", sagte Trainer Julian Nagelsmann, obwohl die TSG die Vorbereitung mit argen Verletzungssorgen abschließt.

Der neueste Zugang im Lazarett ist Nadiem Amiri. Der 21-Jährige, bei dem ein beginnender Ermüdungsbruch im linken Fuß diagnostiziert wurde, werde noch heute operiert, erklärte Nagelsmann im Rahmen der turnusmäßigen Pressekonferenz am heutigen Donnerstag. Amiri, dem sein Trainer eine starke Vorbereitung bescheinigte, werde mindestens drei Monate aussetzen müssen.

"Hoffes" Schaltzentrale geht am Stock. Auf der im Nagelsmannschen System so wichtigen "Achter-Position" fallen mit Amiri, Lukas Rupp, Dennis Geiger und Kerem Demirbay gleich vier Profis noch wochenlang aus. Auf dem Transfermarkt werde man dennoch eher nicht mehr tätig werden, so Nagelsmann mit Verweis auf den großen Kader und die finanziellen Rahmenbedingungen.

Die Vorfreude auf das Gastspiel auf dem Betzenberg - Kaiserslautern rechnet dabei mit 25.000 Zuschauern - sei dennoch nicht getrübt, sagte Nagelsmann, der seine erste Elf für Samstag bereits im Kopf habe. Für die rund 2000 mitreisenden TSG-Fans fährt am Samstag um 12.11 Uhr ein Sonderzug ab Sinsheim in die Pfalz.