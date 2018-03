1899 Hoffenheim hat nun die Verpflichtung von Gylfi Sigurdsson bestätigt

Rund 24 Stunden vor Ablauf der Transferfrist hat man den Vertrag mit Gylfi Sigurdsson perfekt gemacht: Der Isländer kommt vom FC Reading und hat, wie exclusiv berichtet, in Hoffenheim einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Manager Ernst Tanner sagte: "Wir haben ihn praktisch als Ersatz für Carlos Eduardo geholt, aber er ist ein völlig anderer Spielertyp!" Tatsächlich hat der 20-jährige mit dem Brasilianer nur wenig gemeinsam: "Er ist groß, robust, technisch gut, beidfüßig und hat einen sehr guten Torabschluss", so Tanner. Wie viel man für den offensiven Mittelfeldspieler gezahlt hat, will Hoffenheim nicht sagen, die Ablöse soll aber bei rund 3,5 Millionen Euro liegen. Sigurdsson ist vielseitig einsetzbar, sagt der Manager: "Bei Reading hat er auf der 10er-Position, in unserem System kann er aber auch eine der 6er-Positionen übernehmen." Drei Monate war der Manager nun nonstop unterwegs, um noch Verstärkungen für Hoffenheim zu finden. "Wir haben im Ausland einen guten Namen", hatTanner dabei festgestellt, "die Idee auf junge Spieler zu setzen und attraktiven Fussball zu spielen, stößt auf Interesse." Vor fünf Jahren wäre es "undenkbar" gewesen, dass "ein hoffnungsvoller, junger Spieler von England in die Bundesliga wechselt." Tanner: "Die Liga boomt und das hat seinen Reiz!"