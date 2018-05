Das Ergebnis sei "unbefriedigend" meinte der Manager nach dem Spiel: "Wir hätten uns schon gewünscht, heute drei Punkte in Hoffenheim zu halten, auch als gute Ausgangposition für die nächste Woche". Vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr steht Hoffenheim auf Rang sieben, mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen. Drei Punkten trennen die Mannschaft vom fünften Platz, mit dem man sich für die Europa-Legaue qualifizieren würde. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Frankfurt hatte Trainer Rangnick noch den internationalen Wettbewerb als Ziel der Mannschaft verkündet. Davon sei man nun ein Stück entfernt, so Manager Schindelmeiser: "Das tut schon auch ein klein wenig weh !"