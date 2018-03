Bei den Diskussionen um Hoffenheims künftige Nummer 1 im Tor spielt Ramazan Özcan keine Rolle, er soll verkauft werden

Ramazan Özcan hat keine Zukunft im Kraichgau. Der im Januar 2008 als Stammtorhüter verpflichtete Österreicher spielt in den Planungen von Ralf Rangnick keine Rolle. Auch nicht, seitdem feststeht, dass Timo Hildebrand den Verein am Saisonende verlässt. "Rambo Özcan wird per Vertrag zurückkommen, aber ich gehe davon aus, dass beide Seiten versuchen eine Lösung zu finden, dass er irgendwo anders spielen kann", betonte Trainer Ralf Rangnick die Verkaufsabsichten von Hoffenheim. Derzeit ist Özcan noch an Besiktas Istanbul ausgeliehen, schaffte es dort aber nicht zu einem einzigen Einsatz. Als Fehleinkauf wollte Rangnick Özcan aber nicht abstempeln. "Ich glaube, dass es gut war Rambo Özcan zu holen, weil er uns geholfen hat in die erste Bundesliga aufzusteigen."