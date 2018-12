von Patrick Mitschke

Mit dem erkämpften Sieg gegen den FC Augsburg zeigt die Formkurve der TSG Hoffenheim weiter nach oben. Doch Trainer Julian Nagelsmann möchte den erfolgreichen Weg weitergehen und erlaubt seinem Team dabei keine Ruhepausen. „Ich will maximalen Erfolg – in jedem Spiel und in jedem Training. Deshalb ist der Druck, trotz der guten Ergebnisse der vergangenen Wochen, nicht weniger geworden. Wir alle wissen, dass es noch viel Luft nach oben gibt“, stellte er am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel beim VFB Stuttgart klar. Natürlich sei „die Stimmung in der Mannschaft nach dem Sieg gegen Augsburg gut. Wir haben uns für den Aufwand und das Anrennen belohnt. Anschließend war das Team sehr glücklich darüber, den Sieg über die Zeit gebracht zu haben. Das ist uns im Saisonverlauf ja nicht immer gelungen.“ Für die Partie gegen den VFB will er sich auch dieses Mal nicht in die Taktikkarten schauen lassen. „Wir werden das Rad beim VFB bestimmt nicht neu erfinden, aber wir lassen uns etwas einfallen. Ich kann nur so viel verraten: Wir werden uns nicht mit zehn Mann 18 Meter vor Oliver Baumann einigeln“, so der 28-Jährige.