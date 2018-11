von Patrick Mitschke

Nach dem Abgang von Tobias Strobl in Richtung Mönchengladbach ist die TSG Hoffenheim auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Einer der diese entstandene Lücke schließen könnte, wäre Kevin Vogt. Der 24-Jährige hatte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz beim 1. FC Köln verloren und steht bei den Rheinländern nun vor dem Absprung. Wie der "Kicker" berichtet, haben die Kraichgauer Interesse Vogt. Seit 2014 spielt der Defensivakteur in Köln, sein Vertrag läuft noch bis 2017.