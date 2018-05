Am Dienstag kommt der hessische Drittligist Kickers Offenbach zu einem Testspiel ins Dietmar-Hopp-Stadion.

Kurfristig hat 1899 Hoffenheim ein freundschaftsspiel gegen Kickers Offenbach vereinbart. Die Hessen kommen am Dienstag zu einem Test ins Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion. Der Eintritt ist frei. Bisher hat die Mannschaft von Ralf Rangnick in diesem Jahr zwei Testspiele bestritten. Am 6. Januar besiegte Hoffenheim den 1. FC Kaiserslautern mit 2-1 und am 10. Januar trennte man sich von 1860 München 0-0.