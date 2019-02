Umfrage zum Valentinstag: Feiern oder nicht? Interviews: Inga Jahn, Kamera/Produktion: Marie Degenfeld

Die Schmetterlinge im Bauch, irgendwann sind sie weg. Dann entscheidet sich, wie lange eine Beziehung hält: Einige finden einen gemeinsamen Alltag, bleiben Jahrzehnte zusammen - andere scheitern und trennen sich. Einige gehen im Guten auseinander, bei den meisten Trennungen bleibt mindestens ein gebrochenes Herz zurück. Da hilft es, zu wissen, dass es jedem mal so ging. Zum Valentinstag hat sich das ZeitJung-Team bei Lesern und Kollegen umgehört und kuriose und heftige Trennungsgeschichten zusammengetragen - zum Schutz der Verlassenen und Verlassenden anonymisiert.

Ein heftiger Abgang

Geht es um Trennungsgeschichten, ist meine der absolute Hit auf jeder Party. Warum? Weil sie an Dramatik quasi nicht zu überbieten ist. Es war ein gewöhnlicher Tag unter der Woche, morgens verabschiedeten wir uns mit einem Kuss, ich ging zum Sport und dann zur Arbeit. Dass etwas nicht stimmte, merkte ich gegen Nachmittag, als Nachfragen nach unseren Essensplänen für den Abend unbeantwortet blieben, beziehungsweise die Nachrichten überhaupt nicht ankamen. Über eine Trennung machte ich mir nach sieben Jahren Beziehung aber natürlich noch keine Gedanken. Vielleicht war ja der Akku leer. Vielleicht ein Netzfehler. Weit gefehlt. Denn als ich gegen 20 Uhr nach Hause kam, war nicht nur mein Partner, sondern auch seine ganzen Sachen sowie unser Auto verschwunden. Auf dem Tisch lag ein Brief. Der verzweifelte Versuch, zu rechtfertigen, was geschehen war. Dass sein Abgang feige war, gestand sich mein Dann-Ex ein. Dass es aber nicht anders möglich gewesen sei, schob er direkt hinterher. Ebenso wie die schöne Botschaft: "Such mich nicht, du wirst mich nicht finden. Ich bin nicht mehr in Heidelberg und auch nicht mehr in der Region. Niemand weiß, wo ich bin." Tatsächlich hatte sich mein Ex eine neue Nummer zugelegt. Er war quasi vom Erdboden verschluckt. Nachbarn erzählten mir später, sie hätten ihn am Nachmittag mit dem bis an den Rand vollgepackten Auto wegfahren sehen. Dass die Aktion lange geplant war, merkte ich, als der Nachsendeauftrag für seine Post wenige Tage später im Briefkasten lag. So habe ich dann auch erfahren, wo es ihn hinverschlagen hatte - und wenige Monate später, dass es ihm dort gut geht. Ich selbst konnte relativ schnell mit allem abschließen. Denn auch, wenn es zunächst schmerzhaft war, will man doch mit jemandem, der zu solch einem Abgang imstande ist, nicht wirklich zusammen sein.

Nicht vor meinem Geburtstag

Klärende Gespräche kommen in Beziehungen oft zu kurz. Oder erst dann, wenn es schon zu spät ist. Selten gibt es dafür einen idealen Zeitpunkt. Und wenn, dann hatte ich ihn damals längst verpasst. Die berühmten Schmetterlinge im Bauch hatten sich längst verflüchtigt. Die anfangs aufregenden Treffen waren zur lästigen Pflicht geworden. Und jetzt stand auch noch mein Geburtstag vor der Tür. In einer ruhigen Minute beschloss ich für mich, reinen Tisch zu machen. Doch dann traf ich beim Stadtbummel zufällig die beste Freundin meiner Partnerin. Als wir uns nach kurzem Small-Talk verabschiedeten sagte sie mir: "Du hast es nicht von mir. Aber dein Geburtstagsgeschenk wird der Hammer. Sowas gibt es nirgends zu kaufen." Ich war hin- und hergerissen - und letzten Endes zu neugierig, um mir die Überraschung entgehen zu lassen. Ein vom gesamten Kader meiner Lieblingsfußballmannschaft signiertes Sitzkissen mit namentlicher Widmung übertraf all meine Erwartungen. Aufgeschoben war indes nicht aufgehoben. Ein paar Tage später beendete ich im persönlichen Gespräch die Beziehung. Ein schlechtes Gewissen bleibt bis heute - sowie übrigens auch das handsignierte Kissen.

Schlussmachen per StudiVZ

Man hätte das sicher auch stilvoller lösen können. Aber zu meiner Verteidigung: Ich war 18 Jahre alt, wir waren nicht mal eine Woche lang zusammen und ich hatte wirklich nie vor, die Beziehung über das - damals noch beliebte - Soziale Netzwerk StudiVZ zu beenden. Sie schwärmte wohl schon länger für mich, ich war nach dem Ende einer langjährigen Beziehung froh über etwas Neues. Doch in den ersten Tagen zeigte sich: Sie ging die ganze Beziehung mit deutlich mehr Elan an als ich. Und als ich mal einige Stunden nicht auf ihre SMS antwortete, formulierte sie eine lange, wütende Nachricht bei StudiVZ. Verkürzt und verharmlost stand dort: "Du nimmst das eh nicht ernst. Dann können wir es auch lassen." Kaum abgeschickt, änderte sie jedoch ihre Meinung: Ich bekam eine SMS, dass ich auf keinen Fall lesen sollte, was sie geschrieben habe. Das habe sie nicht so gemeint. Natürlich hat mich das nur neugieriger gemacht. Und nach der Lektüre gab ich ihr Recht: "Ich glaube auch, wir lassen es besser", antwortete ich - und hörte lange nichts mehr von ihr.

New York, New York

Jahrelang war ich in meine beste Freundin verliebt. Still litt ich Monat um Monat, während sie mir einen Boyfriend nach dem anderen vorstellte. Irgendwann geschah das Unfassbare - und ich war an der Reihe: Wir wurden ein Paar, von einer Nacht auf die andere. Ich schwebte, war der glücklichste Mensch der Welt, am Ziel meiner Träume und unbesiegbar - für zehn Tage. Dann flog sie nach New York, verliebte sich dort am ersten Tag (!) unsterblich in Matt (den Namen werde ich nie vergessen), hielt es aber nicht für nötig, mich davon in Kenntnis zu setzen. Ich erfuhr es erst, als ich mich in ihr E-Mail-Konto gehackt und ihre schwülstigen Liebesbeteuerungen gelesen hatte. Moralisch gesehen keine Sternstunde - weder für mich, noch für sie. Wir hassten uns dann entsprechend intensiv und hatten zehn Jahre lang keinen Kontakt. Heute lachen wir darüber. Und ich habe mich, lernfähig wie ich bin, nie wieder in meine beste Freundin verliebt - und nie wieder E-Mails anderer Leute gelesen.

Unverschämte SMS an Fasching

Mein Ex und ich kamen zusammen, nachdem er seine Frau ein halbes Jahr mit mir hintergangen hatte - die Begeisterung seiner Familie und Freunde war entsprechend nicht sonderlich groß. So war es auch nicht verwunderlich, dass in den 4,5 Jahren unserer Beziehung immer wieder Gerüchte über mich aufkamen, mit der Absicht uns zu entzweien. Vor einem Jahr war es dann so weit: Er war mit Freunden in Köln, um Fasching und seinen Geburtstag zu feiern. Nachts um halb drei erhielt ich dann eine orthografisch, grammatikalisch und inhaltlich fragwürdige Nachricht, in der er mich beleidigte. Ich solle andere glücklich machen, er wisse Bescheid. Da ich auf meine Antwort, er solle mir doch mitteilen, was gewesen wäre, da er anscheinend mal wieder mehr wisse, bis heute keine Antwort erhalten habe und sicher weiß, dass ich bei was-auch-immer nicht zugegen war, war die Sache dann gelaufen.