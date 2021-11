Rimbach. Wer Diana Delic begegnet, kann sich ihrer positiven Energie kaum entziehen. Ihr von Fotos und Videos bekanntes Lächeln wirkt nicht aufgesetzt, sondern auch abseits der Kameras strahlt sie Lebensfreude und Herzlichkeit aus. Dabei war der Weg der heute 34-Jährigen zur geliebten Mutter und Erfolgsfrau alles andere als leicht. Ohne Sprachkenntnisse oder jeglichen anderen Bezug zu Deutschland kam sie als Jugendliche plötzlich aus Kasachstan hierher, wurde wenig später in einem Kinderheim untergebracht. Kurz vor dem Abitur kam ihr ältester Sohn Jason zur Welt. Eine echte Erfolgsstory in der Kurzfassung:

Im Dezember 1987 wird Diana in Almaty geboren, eine Metropole im Südosten Kasachstans. Dort lebt sie als Einzelkind bei ihrer alleinerziehenden Mutter, die später einen Mann heiratet. "Er ist dann nach Deutschland ausgewandert und hat uns nachgeholt", erzählt sie. Doch dieser Schritt erwischt die damals 14-Jährige eiskalt: "Ich habe erst sechs Stunden vor dem Flug erfahren, dass wir auswandern." Sie spricht zu diesem Zeitpunkt "überhaupt kein Wort Deutsch" – woher auch?

Doch Diana fasst in Deutschland schnell Fuß, sie lernt die Sprache und kämpft sich durch. Dabei wird ihr es noch schwerer gemacht: Im Alter von 16 Jahren kommt sie in ein Kinderheim. Über die Gründe dafür redet sie nicht gern in der Öffentlichkeit, doch beim Besuch von "Zeitjung" erklärt sie: "Ich bin meinen Betreuern im Kinderheim sehr dankbar, ohne sie hätte ich das alles nie geschafft." Denn trotz allem schließt sie die Realschule in Rimbach erfolgreich ab; dann lernt sie Sanel kennen, die Liebe ihres Lebens. Und sie wechselt mit der Mittleren Reife in der Tasche sogar aufs Gymnasium. "In der zwölften Klasse bin ich schwanger geworden", erzählt sie: Jason kam drei Monate vor den Abiturprüfungen zur Welt. Doch auch diese Hürde meistert Diana – "irgendwie", sagt sie heute lachend.

Dann steigt sie als Sachbearbeiterin einer Rechtsabteilung ins Berufsleben ein, bildet sich aber auch in den Bereichen Fitness und Ernährung weiter. Nach je 30 Kilogramm Gewichtszunahme in ihren ersten beiden Schwangerschaften perfektioniert sie die Idee von "gesundem und langfristigem Abnehmen". Sie gründet 2013 ihre Firma "The Fit Mom", inzwischen mit fünf Festangestellten. Parallel teilt sie ihre Erfahrungen und Erfolge in Sachen Fitness in den Sozialen Medien. So wird ihre Community immer größer, bis heute gewinnt sie an Reichweite.