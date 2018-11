Heidelberg. (dns) Bei vielen PC-Spielen ist es nicht ungewöhnlich, dass man mal "hängen bleibt", Stunden am Bildschirm verbringt und zu spät im Bett landet. Das mag im Einzelfall problematisch sein. Experten sprechen jedoch erst von einer "Gaming Disorder" oder "Computerspielsucht", wenn folgende drei Punkte erfüllt sind und die Lebensqualität der Betroffenen massiv beeinträchtigt ist:

Dauer

Eine Stundenzahl, ab der der Internetkonsum kritisch ist, lässt sich nicht festlegen. Dennoch ist natürlich ein exzessives Online-Zocken über mehrere Stunden täglich ein Anzeichen für eine mögliche Sucht. Problematisch ist es aber vor allem, wenn man diese Dauer nicht senkt oder gar steigert, obwohl man selbst schon negative Folgen bemerkt hat. Wenn man zum Beispiel völlig übermüdet in der Schule hockt und dann doch wieder die halbe Nacht am Rechner verbringt.

Priorität

Online spielen ist erstmal kein Problem. Das wird es jedoch, wenn jedoch andere Hobbys und Aktivitäten darunter leiden. Lässt man das Fußballtraining immer wieder ausfallen, trifft man sich nicht mehr mit Freunden oder macht keine Hausaufgaben mehr, wird es kritisch. Wenn das Zocken eine höhere Priorität hat als alles andere, sollte man sein Verhalten überdenken.

Kontrollverlust

Fehlende Kontrolle ist wohl das deutlichste Anzeichen einer Sucht. Kreisen alle Gedanken nur noch um das Spielen, auch wenn man etwas anderes macht? Treten Entzugserscheinungen auf, wenn man nicht spielen kann? Belügt man Familienmitglieder über das wahre Ausmaß des Spielverhaltens? Versucht man seine Spieldauer zu reduzieren und schafft es nicht? Spätestens dann sollte man sich Hilfe holen. Und die gibt es hier:

Sprechstunde für Betroffene

In Heidelberg etwa beim Zentrum für Psychologische Psychotherapie der Uni. Das Zentrum bietet eine Spezialsprechstunde zu dem Thema an - und im Anschluss sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie für Jugendliche und Erwachsene an. Auch für Eltern gibt es ein verhaltenstherapeutisches Programm.

Info: Erwachsene können sich unter Telefon 06221/547908 für die Sprechstunde anmelden, für Jugendliche bis 21 Jahre geht das unter 06221/547907. Infos gibt es auch per E-Mail an zpp@zpp.uni-hd.de