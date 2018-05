Termine und Adressen

Vocatium: Die große Berufsinformationsmesse findet am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Mai, in der SAP-Arena in Mannheim statt. Geöffnet ist jeweils von 8.30 bis 14.45 Uhr, der Eintritt ist frei.

Studienentscheidungsseminar "BEST": Das zweitägige Angebot zur Berufs- und Studienorientierung des Landes Baden-Württemberg findet in Heidelberg zunächst am 4. und 9. Juli am Helmholtz-Gymnasium statt. Weitere Termine im Internet: www.bw-best.de. Um Anmeldung wird gebeten. Kosten: zehn Euro.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Heidelberg, Kaiserstraße 69-71, ist unter Telefon 0800 / 4555500 zu erreichen. Um einen Beratungstermin zu vereinbaren, kann man sich auch per E-Mail melden an heidelberg. berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Das Selbsterkundungstool der Agentur für Arbeit unterstützt Schulabgänger bei der Suche nach dem passenden Studienfach. Es hilft jedem, seine eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen. Erreichbar ist es im Internet unter: www.arbeits agentur.de/bildung/studium/selbster kundungstool. ani