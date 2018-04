Von Vanessa Sica

Heidelberg/Bad Rappenau. Über 12 Millionen Instagram-Abonnenten, die erste eigene Single und lukrative Kooperationen - bei den Stuttgarterinnen Lisa und Lena läuft's! Die Zwillinge haben das geschafft, wovon viele Menschen - und sicher einige der rund 200 Millionen musical.ly-User - träumen: Das Hobby zum Beruf machen. In diesem Fall: Mit Webvideos Geld verdienen. Die zwei Influencer mit der blonden Mähne haben sich zu einer echten Marke etabliert - und das mit nur 15 Jahren und einem flotten Hüftschwung.

Aber kann jeder Musik- und Tanzbegeisterte zum erfolgreichen "Muser" werden? Wie viel Arbeit steckt hinter den Videos? Und wie schwer ist es, an Follower ranzukommen? Das ZeitJung-Team wagt sich an seine wohl größte musikalische Herausforderung ran. Das Ziel: das perfekte musical.ly-Video drehen - und gaaanz viele Herzen dafür absahnen. Ein bisschen zu Playback die Lippen bewegen und zum Takt mit den Hüften schwingen - ein "Muser" zu sein kann doch nicht so schwer sein! Dachten wir.

Aber von vorne: Für unseren Selbstversuch wollte ZeitJung auf Nummer sicher gehen und hat sich deswegen eine Expertin mit ins Boot geholt: Emily aus Bad Rappenau. Die 14-Jährige hat selbst schon unzählige Webvideos gedreht und sie über die Musik-App musical.ly hochgeladen. "Mir macht es einfach Spaß, durch die Performance kreativ zu werden. Je öfter man es übt, desto besser wird man. Wenn ich Videos drehe, fühle ich mich frei."

Foto: Lask

Nun geht es auch für ZeitJung ans Eingemachte. Zuerst wird ein Filmzitat, ein kurzer Spot oder ein Musikclip ausgewählt. "Modern" soll es sein, emfpiehlt Emily. Auch wichtig: "Auf keinen Fall während des Drehs stumm und steif dastehen. Das sollten 'Muser' vermeiden." Zu jeder Musik könne eine Choreografie einstudiert werden. Andere musical.ly-User geben mit ihren hochgeladenen Videos die nötige Inspiration. Ein Tipp: auf den Songtext hören. Die Schülerin aus Bad Rappenau erklärt: "Kommt im Lied das Wort 'Herz' vor, sollte die passende Bewegung dazu stimmen. Zum Beispiel könnte man mit den Händen ein Herz formen oder wenn das Wort 'Rose' fällt, eine echte Blume hinzuziehen."

Im Anschluss folgt das Feintuning. Mit Effekten, Emojis und Schnitten kann jedes gedrehte Video aufgepimpt werden. Dann, so die 14-Jährige, sollte es Likes in Form von Herzchen hageln, ähnlich wie bei Instagram. Erfolgreiche "Muser" zeigen in den 15-Sekunden-Clips gleich mehrere Outfits mithilfe aufwendiger Schnittarbeiten. Das sei jedoch laut Emily die Königsdisziplin.

Aber genug der Worte. Los geht’s für ZeitJung! Unter anderem auf "Candy Shop" von dem Rapper "50 Cent" gibt das ZeitJung-Team alles. Geschmeidige Bewegungen. Hysterisches Rumgehüpfe. Synchronisches Lippenbewegen. Naja, zumindest fast. Das perfekte musical.ly-Video zu drehen erweist sich schwieriger als gedacht und wir von ZeitJung stellen fest: Mit nur einem flotten Hüftschwung ist es nicht getan. Dafür braucht man Talent. Und am Ende steht ein mehr oder weniger perfektes Musikvideo - und fünf völlig ausgepowerte und verschwitzte ZeitJung-Redakteure, an die aber immerhin rund 100 Herzen vergeben wurden. Das Ergebnis könnt ihr euch hier anschauen:

Information: Schickt uns eure lustigsten Videos mit der musical.ly-App an online@rnz.de! Unter allen eingesendeten Videos wählen wir die besten aus und stellen sie vor. Unter "RNZonline" ist die Online-Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung auf musical.ly zu finden!