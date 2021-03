Hardheim. Der entscheidende Anstoß kam im Jahr 2014: Celine Geiger war gerade bei einer Freundin zu Besuch und stieß auf eine Instagram-Seite zum Thema Tierwohl. "Da habe ich mir gedacht: ,Es ist wirklich schlimm, wie es den Tieren geht, die zu Fleisch verarbeitet werden‘", sagt die 20-jährige Studentin aus Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Wieder daheim, habe sie gleich ihre Mutter, die schon seit langer Zeit Vegetarierin ist, darauf angesprochen: "Mama, es ist ja voll schlecht, wenn man Fleisch isst."

Sie habe ihr dann geantwortet: "Celine, dann werde doch Vegetarierin." Und Celine setzte die Worte ihrer Mutter um: Seit 2016 isst sie nicht nur kein Fleisch und keine Wurst mehr, sondern verzichtet komplett auf alle Produkte tierischen Ursprungs. Sie ernährt sich ausschließlich vegan. Damit folgt die Biologiestudentin, die mittlerweile in Heidelberg wohnt, einem bundesweiten Trend: Nach aktuellen Studien ernähren sich immer mehr Menschen in Deutschland vegan. Waren es 2008 noch weniger als 80.000 Deutsche, sind es inzwischen laut des Ernährungsreports 2020 der Veganz Group AG aus Berlin rund 2,6 Millionen.

Doch warum ausschließlich vegan und nicht auch ab und zu mal vegetarisch? Celine holt mit ihrer Antwort etwas aus: "Ich habe mir die Frage häufig gestellt. Der wichtigste Punkt ist: Weil ich so Tiere schützen kann. Bevor ich Veganerin wurde, war ich ja zwei Jahre Vegetarierin. Ich habe dann viele Dokus gesehen und Bücher über Tierwohl und Lebensmittelproduktion gelesen, die mich zu dem Entschluss gebracht haben, dass für mich die vegane Ernährung die richtige ist." Auch bei der Produktion von Milchprodukten oder Eiern, die als vegetarische Lebensmittel gelten, werden die Tiere oft nicht artgerecht behandelt. So werden beispielsweise die Kälber früh nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt oder die männlichen Küken getötet, weil ihre Aufzucht nicht profitabel ist.

Je länger Celine Veganerin war, desto mehr seien ihr auch die gesundheitlichen Vorteile bewusst geworden: "Ich habe das Gefühl, mich wirklich gesünder zu ernähren. Mein Kühlschrank ist immer rappelvoll mit Gemüse. Dazu kommen noch zwei, drei Ersatzprodukte, tierfreundliche Alternativen zur herkömmlichen Ernährungsweise." Und je mehr man sich über die vegane Ernährung informiere, desto mehr gute Rezepte finde man.

Foto: privat

Ein weiterer Vorteil von veganen Lebensmitteln sei ihre Klimafreundlichkeit. "Bei der Produktion von veganen Lebensmitteln entsteht weniger CO2. Außerdem stammen viele Produkte aus der Region, das bedeutet kurze Transportwege. Und oft sind sie auch biologisch hergestellt." Dass sie damit durchaus recht hat, zeigt sich auch an einem konkreten Beispiel: Lediglich zehn bis 20 Prozent der weltweit angebauten Sojamenge wird nach Angaben des Bundesinformationszentrums für Landwirtschaft für den menschlichen Verzehr genutzt. Haupteinsatzbereich für Soja ist die Nutztierhaltung. Und weltweit größter Soja-Produzent ist Brasilien, wo für den Soja-Anbau Unmengen des Amazonas-Regenwalds, der wegen seiner Funktion als bedeutender CO2-Filter auch als grüne Lunge der Erde bezeichnet wird, abgeholzt wurden und werden.

Obwohl die vegane Ernährung offenkundig also viele Vorteile nicht nur für einen selbst, sondern auch den Planeten Erde mit sich bringt, so gesteht Celine auch, dass sie hin und wieder Vitamin-B12 oder Eisen als Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen muss, da ohne Fleisch ein Mangel an diesen Spurenelementen im menschlichen Körper vorkommen kann. "Oder man isst eben viel Spinat, womit man zumindest den Eisenhaushalt gut regulieren kann."

Hintergrund > Zutaten für zwei/drei Personen: 2 Zucchini 2 Karotten 1 EL Gemüsebrühe Paprika-Pulver, Pfeffer und Salz Currymischung je nach Geschmack 1 Dose Kokosmilch 1 [+] Lesen Sie mehr > Zutaten für zwei/drei Personen: 2 Zucchini 2 Karotten 1 EL Gemüsebrühe Paprika-Pulver, Pfeffer und Salz Currymischung je nach Geschmack 1 Dose Kokosmilch 1 Packung veganes Hähnchen (optional) 1 Glas Kichererbsen Erdnüsse (optional) Basmatireis > Zubereitung: Reis nach Packungsanleitung zubereiten. Für zwei (sehr hungrige) Personen zweieinhalb volle Tassen Basmatireis. Zucchini und Karotten in Scheiben schneiden. Gemüse anbraten und schon ein bisschen mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer und etwas Curry würzen. Soße vorbereiten: In einer kleinen Tasse Gemüsebrühe, Curry und Paprikapulver mit Wasser vermischen, und wenn das Gemüse gut angebraten ist, die Soße darüber geben. Das ganze ein paar Minuten blubbern lassen und dann Kichererbsen, Erdnüsse, Kokosmilch und optional veganes Hähnchen dazu geben. Nochmal ein paar Minuten köcheln lassen. Dabei erneut abschmecken und nach Geschmack nachwürzen. Soße und Reis vermischen. Fertig. Guten Appetit!

[-] Weniger anzeigen

Celine ist dennoch von ihrer veganen Lebensweise überzeugt. Allerdings gehört sie nicht zu den Menschen, die versuchen, andere dazu zu bewegen oder gar zu drängen, ebenfalls auf vegane Ernährung umzusteigen. "Ich weiß, dass das nicht jeder kann. Viele Freunde haben Eltern daheim, die Fleisch zubereiten, und da ist es schon ein Riesenaufwand, nochmal extra was anderes zu kochen", sagt die Studentin. Wobei sich viele Freunde von ihr auch schon ein Beispiel an ihr genommen hätten und Vegetarier seien, ihre Schwester sei sogar ebenfalls Veganerin. Denen, die Fleisch essen, will Celine aber kein schlechtes Gewissen einreden. Viel wichtiger findet sie, dass sich die Leute bewegen: "Es wäre schön, wenn die Entwicklung dahin geht, dass mehr Menschen mal an einem Tag in der Woche kein Fleisch essen und stattdessen vegan kochen."

Doch wie sieht es bei ihr selbst aus mit dem Fleisch? Kommen da nicht mal Gelüste auf ein gutes Stück Filet oder Steak auf? Schließlich hat Celine den Großteil ihres jungen Lebens auch tierische Produkte verzehrt. "Nein, Fleisch fehlt mir auf keinen Fall. Das könnte ich mir nicht mehr vorstellen", stellt sie klar. Andere Lebensmittel vermisst sie dagegen schon manchmal: "Wenn ich in einer Bäckerei bin und Donuts oder einen Streuselweck sehe oder auch die leckeren Kuchen bei Familienfeiern." Sie müsse sich dann aber letzten Endes sagen: "Es hat einen Grund, warum ich das nicht esse. Und dann geht es auch wieder."

Und wie sieht sie die künftige Entwicklung der veganen Lebensweise? Dass die vegane Ernährung die Ernährung der Zukunft ist, wie manche Ernährungs- oder Klima-Experten sagen, mag Celine nicht so recht glauben. Zwar fände sie den Schritt hin zu mehr Veganismus "an sich richtig". Doch die Studentin hält es trotz all der genannten Vorteile für unrealistisch, dass die meisten Menschen Vegetarier werden. "Viele Leute mögen den Geschmack von Fleisch und werden sich nicht darauf einlassen wollen." Zudem hingen viele Berufe mit der Fleischproduktion zusammen: Bauer, Metzger oder Schlachter etwa. Sie denkt aber, dass es künftig auf jeden Fall mehr Veganer geben werde: "Mit der Zeit wird es auch leichter, denn in den letzten Jahren sind schon viele gute Fleischersatzprodukte in den Handel gekommen. Da gibt es teilweise schon sehr gute, schmackhafte Sachen", meint Celine.