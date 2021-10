Von Sophia Stoye

Mannheim. Wer seine Schwangerschaft in Deutschland abbricht, handelt mitunter rechtswidrig. Zwar wird der Eingriff nicht immer bestraft, dennoch sind Abtreibungen nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema: Kaum eine Frau traut sich, öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen – wenn, dann meist nur unter einem anderen Namen. So auch die Mannheimerin Emilia L., die im echten Leben anders heißt. Im Gespräch mit der Zeitjung berichtet die 29-Jährige von ihren Erfahrungen: eine Geschichte über große Unsicherheiten, langwierige Nachbehandlungen und eine unpersönliche ärztliche Betreuung.

Es ist die dritte Verabredung, die sie im Herbst 2020 mit ihm hat. Emilia und ihre Bekanntschaft verstehen sich gut, das eine führt zum anderen, und sie schlafen miteinander. Doch plötzlich ist das Kondom verschwunden. Die beiden fahren direkt zur Notfallapotheke und Emilia nimmt die "Pille danach". Aber laut ihrer App, mit der sie ihren Menstruationszyklus verfolgt, befindet sie sich in der fruchtbaren Phase um den Eisprung. Damit könnte die "Pille danach" wirkungslos sein. "Es war doppeltes Pech: Erst versagte das Kondom und dann die ,Pille danach’", erzählt Emilia rückblickend.

Während der Erzeuger — wie sie ihn beim Gespräch nennt — kurz nach dem Vorfall bereits unruhig wird, bleibt die 29-Jährige noch ganz gelassen. Sie kann sich nicht vorstellen, gerade schwanger geworden zu sein. "Zwei Wochen danach kam statt meiner Periode Übelkeit", berichtet Emilia. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Kurze Zeit später sitzt sie bei ihrer Frauenärztin. Die 29-Jährige ist in der fünften Woche schwanger. Der Schock sitzt tief. "Was mache ich jetzt? Soll ich das Kind behalten oder nicht?" Emilia erhofft sich von der Ärztin mehr Aufklärung über den Ablauf einer Abtreibung, erläutert ihr ihre Situation. Die Ärztin zeigt aber wenig Empathie, verweist sie bloß auf die nächste Untersuchung.

Emilia erstellt eine Pro-/Contra-Liste, es fällt ihr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Deshalb will sie erst ein Gespräch bei einer Beratungsstelle. Eine Wahl hätte sie aber ohnehin nicht gehabt: In ihrer Situation schreibt das Gesetz eine Beratung vor. Emilia spricht mit einer Mitarbeiterin von Pro Familia, coronabedingt telefonisch. "Die Beratung war in Ordnung, relativ neutral", sagt sie. "Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielen unangenehm ist, mit Fremden über so intime Dinge zu sprechen."

Zwei Wochen später sieht sie das erste Mal das Herz pulsieren. Es kommen Muttergefühle hoch. "Die Situation war nervenaufreibend", sagt sie, "nach dem Ultraschall-Termin war ich völlig fertig". In dieser Zeit geht es ihr psychisch nicht gut. Sie flüchtet ins Internet, liest Berichte von Frauen, die sich in ihrer Entscheidung sicher waren. Sie selbst ist sich aber noch immer unschlüssig, kann für beide Optionen überzeugende Argumente finden. Also setzt sie sich eine Frist, bis wann sie eine Wahl treffen möchte.

"Der Erzeuger wusste von Anfang an von der Schwangerschaft", schildert sie. "Er war überfordert, wusste nicht, wie er damit umgehen soll." Zwar unterstützt er Emilia, wo er kann, das Sorgerecht für das Kind will er aber nicht. "Er wäre an sich als Vater nicht da gewesen", erzählt sie. Und genau das ist für sie am Ende ausschlaggebend: Ohne Vater will die 29-Jährige ihr Kind nicht aufziehen. Sie entscheidet sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Mit einem Medikament kann die 29-Jährige nicht mehr abtreiben — auch wenn sie das bevorzugt hätte. Dafür ist die Schwangerschaft bereits zu weit fortgeschritten. Somit bleibt für sie nur noch der operative Eingriff, bei dem der Embryo und die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt werden. "Es war echt schwierig, an einen guten Arzt und einen OP-Termin zu kommen", erklärt Emilia.

Die Zeit drängt. Eine Liste mit den wenigen Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, erhält die 29-Jährige nur durch das Beratungsgespräch mit Pro Familia. Darauf steht aber nicht, welche Art von Abtreibung der jeweilige Arzt anbietet. Auf der eigenen Internetseite über den Eingriff aufzuklären, ist den Praxen von Gesetzes wegen untersagt. Schließlich bekommt sie einen Termin in einer Klinik in der Umgebung. "Ich sollte das Geld in bar mitbringen", erzählt sie. 500 Euro kostet der Schwangerschaftsabbruch, Emilia musste den Eingriff in ihrem Fall selbst zahlen.

Im Dezember ist es dann so weit. Die Abtreibung ist Emilias erste Operation. "Ich hatte unglaublich Angst davor", schildert sie. Neben den Geldscheinen musste sie eine eigene Decke und ein Handtuch mitbringen. Vor dem Eingriff redet sie noch mit einer Ärztin, die sie über alles aufklären soll. "Ich hatte das Gefühl, mich für meine Entscheidung rechtfertigen zu müssen." Als sich Emilia auf den OP-Tisch legt, laufen ihr Tränen übers Gesicht. "Jetzt töte ich das Kind" denkt sie sich als letztes, bevor die Vollnarkose ihre Wirkung zeigt. Die 29-Jährige wacht in einem Raum mit anderen Frauen wieder auf – mit starken Blutungen und in eine Mullbinden-Windel eingewickelt. "Das erste, was ich gehört habe, war eine junge Frau, die weinte", schildert sie. Emilia hat Mitleid mit ihr, sie will sie trösten. In der Klinik fühlt sich die 29-Jährige nicht gut aufgehoben.

Nach dem Eingriff ist Emilia noch relativ gefasst. Am Tag danach realisiert sie das Geschehene und erleidet einen emotionalen Zusammenbruch. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Freunden, vertraut sich anderen an und macht Sport.

Bei einer gynäkologischen Kontrolle drei Wochen nach dem Eingriff dann der erneute Schock: In Emilias Körper befindet sich wahrscheinlich noch aktives Gewebe, ihr wird im Blut ein zu hoher Wert an Schwangerschaftshormonen nachgewiesen. Wenn der Wert nicht von alleine sinkt, muss sie ein weiteres Mal zur Ausschabung. Der Gedanke erfüllt sie mit Angst.

Mehrmals im Monat muss Emilia zum Gynäkologen, mit den Geschehnissen abzuschließen fällt ihr deshalb schwer. Die Nachbehandlung zieht sich bis in den April. Erst dann ist das Hormon vollständig abgebaut. "Ich dachte nicht, dass es danach so schlimm wird", schildert die 29-Jährige.

Sie nimmt sich Zeit zum Trauern, langfristige psychische Folgen hat sie nicht. "Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, selbst über meine Zukunft zu entscheiden", sagt Emilia heute. Die Entscheidung, abzutreiben, bereut sie nicht. Die junge Frau hofft aber, dass Schwangerschaftsabbrüche bald kein Tabuthema mehr sein werden. "Jeder kennt jemanden, der das schon mal gemacht hat. Aber niemand spricht darüber." Ihrer Ansicht nach sollten Schwangerschaftsabbrüche im Medizinstudium präsenter sein. So könnten beispielsweise unangebrachte Reaktionen von Ärztinnen und Ärzten in einer solchen Situation vermieden werden.

Dass Abtreibungen durch das Gesetz kriminalisiert werden, hinterlässt bei Emilia ein ungutes Gefühl. Sie findet den durch den Staat vorgeschriebenen Ablauf fragwürdig: "Leidtragend ist bei einem Schwangerschaftsabbruch hauptsächlich die Frau. Sie muss mit den psychischen und physischen Belastungen umgehen. Die derzeitige Gesetzgebung legt ihr zusätzliche Steine in den Weg."