Von Alisa Götzinger

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie kann eine Ausbildung unter den Vorzeichen der Corona-Krise gelingen? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur Auszubildende, sondern auch Verbände und Unternehmen. Wir haben Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK am Standort Mosbach, und Stefan Kemp, gewerblich-technischer IHK-Bildungsberater im NOK und Verantwortlicher der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen, zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Ausbildungen befragt.

Andreas Hildenbrand Foto: zg

Die Berufsschulen waren in den letzten Wochen geschlossen. Was bedeutet das für die Auszubildenden? Wie ist es möglich, diesen Stoff in einem eng getakteten Lehrjahr nachzuholen?

Nicht nur die Berufsschulen waren geschlossen, auch die Einrichtungen zur überbetrieblichen Ausbildung – in unserem Fall die Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte in Buchen. Dort erhält rund ein Drittel eines Ausbildungsjahrgangs des Neckar-Odenwald-Kreises in Metall- und Elektroberufen ihre praktische Grundausbildung.

Bisher war es unseren Beobachtungen nach möglich, den Bildungsbetrieb an den beruflichen Schulen und Ausbildungswerkstätten durch Fernunterricht zumindest eingeschränkt aufrechtzuerhalten. Die inzwischen aufgetretenen Defizite können aus unserer Sicht bis zu den anstehenden Prüfungsterminen durch gezielte Vorbereitung noch aufgeholt werden.

Es ist allerdings dringend notwendig, nicht nur den Abschlussklassen den Lehrbetrieb zu ermöglichen, sondern auch allen Ausbildungsjahrgängen, um schwächere Auszubildende nicht abzuhängen.

Eine Ausbildung erfordert in der Regel eine enge Zusammenarbeit zwischen Ausbildern und Auszubildenden. Haben Sie Vorschläge, wie eine solche nach der Öffnung der Betriebe unter Einhaltung der aktuellen Regelungen sinnvoll möglich sein kann?

In vielen Betrieben werden die Prozesse durch Einführung von separierter Schichtarbeit entzerrt. Dies betrifft grundsätzlich auch die Ausbildung. Dennoch gibt es gerade hier Situationen unumgänglicher räumlicher Nähe, die möglichst kurz gefasst und unter Einsatz von Mundschutz und gründlicher Handwäsche – vorher und nachher – durchgeführt werden sollten.

Stefan Kemp. Foto: zg

Die Corona-Krise zwingt tausende Unternehmen in Deutschland, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Lohneinbußen und die Angst vor einer Insolvenz und damit dem drohenden Verlust des Ausbildungsplatzes sind die Folge, insbesondere in Gewerben, in denen es noch keine Lockerung gibt. Wie kann man Auszubildende in dieser Situation unterstützen?

Zunächst einmal gilt, dass das Berufsbildungsgesetz den Auszubildenden eine besondere Stellung im Betrieb einräumt. Ihre Hauptaufgabe ist nicht die Arbeitsleistung, sondern die Fertigkeiten und Kenntnisse ihres jeweiligen Ausbildungsberufs zu erlernen. Aus dem Berufsbildungsgesetz ergibt sich die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Ausbildung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten und den Auszubildenden ihre Vergütungen – auch bei Betriebsschließung – sechs Wochen voll weiterzuzahlen. Erst danach können Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld greifen. Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs ist wesentlich zur Erfüllung der Ausbildungsverpflichtung. Das fordert Ausbildungsbetriebe in Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsbranche besonders heraus, deren Geschäftsbetrieb weitgehend ruht.