Wenn Du Dich meist für "A" entschieden hast, solltest Du Dir ganz schnell Tickets fürs Maifeld Derby kaufen. Die sind günstig, obwohl die Musik deutlich besser ist als bei den riesigen Kommerzfestivals der Republik. Als wahrer Musikconnaisseur liebst Du es, im "Parcours d'amour" andere Studenten zu treffen, die von Bands schwärmen, die sonst niemand kennt. Musikwissenschaftliche Fachsimpeleien gehen Dir auch nach ein paar Bier noch ganz locker von den Lippen. Besonders praktisch: Mit Bus, Bahn oder Fahrrad kommst Du jederzeit schnell hin und weg, zelten ist also nicht obligatorisch. Die Regel "Ich bin da, wo die beste Band spielt", kann nur eine höhere Macht brechen: der Regen. Wenn er kommt, stürmen alle ins Palastzelt - egal, wer da spielt.

Die Daten: 30. Mai bis 1. Juni, Reitstadion auf dem Maimarktgelände Mannheim, vier Bühnen, Drei-Tages-Ticket für 55 Euro, www.maifeld-derby.de.

Die Bands: Unter anderem spielen The National, Warpaint, Get Well Soon, St. Vincent, Johnossi, Sohn, FM Belfast, Temples, Bernhoft, Girls In Hawaii, Wye Oak, Hozier, Son Lux, Ema, Future Islands, Mighty Oaks, Bilderbuch, Pond, Lucy Rose, Hundreds, La Femme.

Das Campen: Der Campingplatz liegt etwa 200 Meter vom Festivaleingang entfernt. Zelten kostet pro Person zehn Euro.