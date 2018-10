Von Jochen Schmutz

Wer am Freitag unvorbereitet auf das Gelände der Halle 02 kam, konnte leicht den Eindruck gewinnen, dort sei nichts los. Eine ungewohnte Stille lag über dem Komplex. Nur die lange Schlange vor der Halle 01 gab einen Hinweis darauf, dass an diesem Abend noch die Post abgehen sollte. "Silent Disco" war angesagt - und der Titel traf die Veranstaltung auf den Punkt.

Keine brummenden Bässe tönen aus der Halle, keine kreischenden Teenagerstimmen sind zu hören. Gesittet stehen alle am Eingang und nehmen nach dem Einlass Kopfhörer in Empfang. Die spielen an diesem Abend die Hauptrolle, denn nur mit ihnen ist die Musik der beiden DJs zu hören, die großen Boxen bleiben stumm. Etwas skurril sieht es auf der Tanzfläche aus. Ganz anders als bei üblichen Discoveranstaltungen bewegen sich schon zu Beginn viele Besucher zum Takt der Musik. Irgendwie scheint der Kopfhörer eine Art Schutz zu sein. Das anfängliche Genieren, vor allem bei den Jungs, fällt komplett aus. Dazu kommt ein weiterer Aspekt: Die Besucher können nämlich per Knopfdruck zwischen den DJs wählen.

Elektroswing oder Elektropop stehen auf dem Programm. So tanzen Hunderte von Menschen in der Halle 02, und keiner weiß, was der andere gerade hört. Das löst ganz offensichtlich die anfängliche Verkrampfung und zaubert allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht. Auch den DJs bietet diese Veranstaltung ungeahnte Möglichkeiten. DJ Pikant, der für den erkrankten DJ Rawtation eingesprungen ist, findet es jedenfalls toll. "Vielleicht sage ich meinen Zuhörern später, sie sollen ihren Tanznachbarn in den Po zwicken", sagt er augenzwinkernd. "Mal sehen, was dann los ist."

Doch die "Silent Disco" hat noch andere positive Aspekte. Konversation? Kein Problem. Einfach den Kopfhörer abnehmen oder leiser stellen. Auch die Bestellung an der Bar wird zu einer relativ zivilisierten Handlung. Die Durstigen müssen nicht mehr aus der vierten Reihe 100 Dezibel überbrüllen. Doch darin liegt vielleicht auch das einzige Problem einer "Silent Disco": Es fehlt eben dieses Bauchgefühl, das wummernde Bässe in der Magengegend hinterlassen. Den Besuchern scheint das aber nichts auszumachen.

Die Stimmung ist riesig, und die 600 Kopfhörer finden reißenden Absatz. "Warum sollte, was in New York, Sydney oder Ibiza zurzeit ein echter Renner ist, nicht auch in Heidelberg funktionieren?", fragt Gerd Speer, der sich auf den Verleih der Kopfhörer spezialisiert hat. Deren Lautstärke ist auf 80 Dezibel begrenzt, was einen auch nach dem Discobesuch noch etwas hören lässt.

Doch nicht das Gehör ist der große Gewinner dieser Veranstaltung. Eigentlich sind es die Halle 02 und die Anwohner. Sollten sich solche Discoveranstaltungen wirklich durchsetzen, wären sämtliche Streitereien wegen angeblicher Lärmbelästigung hinfällig - gerade in Heidelberg ein nicht ganz zu unterschätzender Aspekt.