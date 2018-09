>St. Leoner See: Warum der St. Leoner See für mich die erste Wahl ist? Weil er das volle Programm bietet: Einfach nur faul herumliegen auf der gepflegten Liegewiese oder volle Action bei Wasserski, Windsurfen oder Beachvolleyball. Außerdem überlebensnotwendig für "Rothäute" wie mich: Es gibt genügend Schattenplätze. Natürlich liege ich immer am Rand, sollen die Freunde doch nebenan in der Sonne brutzeln. Ins kühle Wasser kommt man - ganz wichtig für Stilbewusste - schnell und elegant. Mehrere Sand-Kieselstrände machen's möglich. Also nichts mit herumwedelnden Armen, während man versucht, sich über glitschige Steine den Weg ins Wasser zu bahnen, ohne dabei hinzufallen. Auch unschlagbar: Der Eintritt kostet 2,20 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Anja Hammer

> Blausee: Wenn ich wirklich nur einen kühlen See und ein bisschen Ruhe brauche, fahre ich an den Blausee, zwischen Alt- und Neulußheim. Kein aufgeregtes Sportprogramm mit Schleppleinen, Schanzen und Co. nimmt die riesige Wasserfläche in Beschlag, sondern nur ein paar kleine (Kunststoff-)Inseln. Es gibt also viel Platz, um seine Bahnen zu ziehen oder in Ufernähe den Ball kreisen zu lassen. Außerdem super: Auf dem baumreichen Gelände finden sich genug Schattenplätze, um auch bei prallem Sonnenschein nicht zwangsläufig zu verbrennen. Man muss nur ein paar Meter weiter um den See laufen. Und wenn der große Hunger kommt: Grillen ist hier tatsächlich erlaubt! Kosten: 2,20 Euro bis 17 Jahre. Erwachsene 3,30 Euro. Sören Sgries

> Waldschwimmbad Buchen: Im Waldschwimmbad wird für jeden etwas geboten. Die Liegewiese ist riesig: Wer lesen möchte, kann ein ruhiges Plätzchen finden. Wer Action braucht, kann sich beim Slackline verausgaben oder sich vom Drei-Meter-Brett stürzen. Das Wasser ist solarbeheizt. Hier können also auch Verfrorene baden. Kosten: 1,50 Euro bis 17 Jahre, Erwachsene 3 Euro. Tanja Radan

> Neckargemünd Freibad: Jahrelang war ich zum Baden nur an Seen - bis ich das Freibad in Neckargemünd entdeckte. Denn das wirkt fast so natürlich wie ein Badesee, und hat dennoch die Vorzüge eines Schwimmbads: Rutsche, Sprungturm, Kiosk - Blick auf Neckar und eine beeindruckende Felswand inklusive. Am Hang findet jeder ein ruhiges Plätzchen und kann die vorbeifahrenden Ausflugsschiffe beobachten. Beim Beachvolleyball, Fußball oder Tischtennis werden die Kalorien der preiswerten Pommes (große Tüte mit viel Mayo und Ketchup für zwei Euro) abtrainiert. Und wer richtig Action will, schwingt sich an einer Tarzan-Liane ins Becken. Kosten: 1,60 Euro bis 9 Jahre, sonst 3 Euro. Erwachsene 4 Euro. Sebastian Riemer

Bademöglichkeiten in der Region unter freiem Himmel: