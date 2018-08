Von Christoph Moll

Donnerstagmittag, Raum 404, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg. Hier oben im Dachgeschoss des altehrwürdigen Schulgebäudes hallt eine fremde Sprache durch den hohen Gang. Die Tür zum Klassenraum steht offen, drinnen sitzen elf Elft- und Zwölftklässler. Wer zuhört, der bleibt zunächst ratlos. Für den Laien klingt das alles irgendwie etwas spanisch - doch spätestens, als es um Sokrates geht, ist klar: Es ist Griechisch. Für die Zwölftklässler ist es die letzte Griechisch-Unterrichtsstunde vor dem Abitur. Ihr Lehrer und Schulleiter Dr. Michael Alperowitz verpasst ihnen gerade den letzten Schliff im Übersetzen von Platon-Texten. Und alle gehen auch in die schriftliche Prüfung. Damit gehören die 17- und 18-Jährigen zu den "Exoten" unter den Abiturienten in der Region.

Wer an einem allgemeinbildenden Gymnasium Abitur macht, der wundert sich beim Betrachten des Terminplanes für die schriftlichen Prüfungen: Russisch, Chinesisch, Griechisch - wer macht denn da schon Abi? Cindy, Madelaine, Nathalie, Rana, Max und Nick können diese Frage mit "Ja" beantworten. Die sechs Zwölftklässler des "KFG", wie ihr Schulname abgekürzt wird, haben sich bewusst dazu entschlossen. Griechisch - um genau zu sein: Alt-Griechisch - lernen sie seit der achten Klasse.

Aber ist das nicht viel schwieriger als andere Sprachen? "Nein", sagt Max. "Weil wir alle schon seit der fünften Klasse Latein hatten, kannten wir die Grammatik und hatten es einfacher." Nick findet, dass es eine Typfrage ist: "Griechisch liegt mir, das ist für mich viel einfacher als zum Beispiel Chemie, da würde ich nur einen Punkt schreiben." Und Cindy gibt zu bedenken, dass man Griechisch - ähnlich wie Latein - "nur" lesen und schreiben können muss und nicht sprechen.

Aber wieso haben sie sich in der achten Klasse für Griechisch entschieden? "Ich finde die Philosophie und Mythologie ganz toll", erklärt Elftklässlerin Charlotte, die ebenfalls im Kurs ist. "Außerdem kann man sich aus dem Griechischen ganz viele deutsche Fremdwörter herleiten." Nathalie nickt: "Die meisten Wörter kommen aus dem Griechischen, das fängt schon beim Wort Tür an." Sie hat für sich aus dem Griechisch-Unterricht schon viel mitgenommen: "Aus den Sagen kann man fürs Leben lernen", meint sie. Nathalie findet es außerdem gut, dass man sich eher mit "schönen Themen" beschäftigt. "In Englisch ist das anders, da geht es zum Beispiel viel um Terrorismus." Nicks Entscheidung fiel aus einem anderen Grund: "Griechisch kann nicht jeder, das macht Eindruck", sagt er augenzwinkernd. Und fügt hinzu: "Wenn man fünf Sprachen gelernt hat, ist das für den Beruf nicht schlecht." Madelaine kam aus Hamburg nach Heidelberg und musste sich in ihrer Schule in der Hansestadt zwischen Griechisch und Russisch entscheiden. "Alle haben gesagt, dass Russisch interessanter ist, aber das kann man ja auch nach der Schule zum Beispiel noch in Kursen lernen, Griechisch hingegen eher nicht", erklärt sie ihre Wahl. Und fügt schmunzelnd hinzu: "Außerdem fand ich die griechische Schrift schöner."

In den letzten beiden Jahren haben sich die Schüler hauptsächlich mit den "Früheren und mittleren Dialogen" des antiken griechischen Philosophen Platon sowie der "Odyssee" des Dichters Homer beschäftigt. Denn beide Werke sind - ähnlich wie Georg Büchners "Dantons Tod", Max Frischs "Homo faber" sowie Peter Stamms "Agnes" in Deutsch - Schwerpunkt- beziehungsweise "Sternchenthemen". Jeweils zweieinhalb Stunden haben die Griechisch-Abiturienten Zeit, um einen Platon-Dialog ins Deutsche zu übersetzen und einen Odyssee-Abschnitt zu interpretieren - auf Deutsch. Aber was ist schwieriger? "Die Übersetzung", findet Max. "Bei der Interpretation ist man freier, das ist einfacher." Madelaine widerspricht: "Bei der Interpretation kann man komplett daneben lieben, die Übersetzung ist klarer."

Schulleiter Dr. Michael Alperowitz erklärt, dass Griechisch an einem humanistischen Gymnasium wie dem KFG ein zentrales Fach ist. Und so wird es ab der achten Klasse als Kernfach mit anfangs fünf Unterrichtsstunden in der Woche angeboten. "Und es kommt jedes Jahr ein Kurs zustande." Etwa 15 bis 20 Prozent der Schüler eines jeden etwa 100 Schüler starken Jahrgangs am KFG würden Griechisch wählen und etwa die Hälfte es auch in der Oberstufe weitermachen. "Dann gehen auch fast alle ins Abitur", berichtet der Schuldirektor.

Am Anfang komme es darauf an, die Schriftzeichen zu lernen. Diese würden aber meist schon nach zwei Wochen sitzen. Satzbau und Grammatik kennen die Schüler schon grob aus Latein. Die Bedeutung von Wörtern sei jedoch im Griechischen vielfältiger. "Die griechische Sprache bildet die Wirklichkeit sehr genau ab", erklärt Alperowitz. "Sie ist wie eine Landkarte, auf der alles sehr detailliert eingezeichnet ist." Mit der Zeit schärfe sich der Blick. "Die Schüler können sich vielfältiger ausdrücken und lernen einen besonderen Blick auf die Welt."

Das Griechisch, das am KFG gelehrt wird, wurde etwa bis zum sechsten Jahrhundert gesprochen, als Wissenschaftssprache wurde es länger verwendet. Mit dem heutigen Griechisch gibt es nicht mehr allzu viele Gemeinsamkeiten. "Eine Zeitung könnte man noch verstehen, aber die Sprache hat sich deutlich weiterentwickelt", erklärt Michael Alperowitz. Neu-Griechisch werde an baden-württembergischen Gymnasien nicht gelehrt. "Die Themen der klassischen Texte des Alt-Griechischen sind jedoch immer aktuell", meint der KFG-Direktor. Da geht es um Fragen wie "Was ist Wissen?" oder "Was ist Wahrheit?".

Aktuelle Themen wie die Euro-Krise wurden im Unterricht jedoch nur am Rande angesprochen. Dafür aber auf der zweiwöchigen Studienfahrt, die alle Griechisch-Schüler des KFG in der zehnten Klasse absolvieren. So besuchten die "Griechen" das griechische Parlament. "Egal, wo wir waren, wir wurden überall mit Freundlichkeit empfangen", erzählt Alperowitz. "Nirgendwo sind wir einer Feindlichkeit begegnet." Er habe zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt, seine Schüler auch alleine losziehen zu lassen.

Nun fiebert Michael Alperowitz ebenfalls leicht nervös mit seinem "Klub der alten Griechen", wie er die Gruppe nennt, dem Abi entgegen. Denn es ist eine eingeschworene Gruppe: "Wenn die Schüler fünf Jahre in solch einer kleinen Gruppe Unterricht haben, entwickelt sich ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl."

Und nach der Schule? "Brauchen" die Abiturienten Griechisch dann überhaupt noch? Cindy zum Beispiel will vielleicht Ägyptologie studieren. "Da ist Griechisch an manchen Universitäten teilweise Voraussetzung", erklärt sie. Für sie beginnt das Abitur übrigens bereits am Dienstag und damit einen Tag früher als für alle anderen. Dann legt sie nämlich zusätzlich ihr "Hebraicum" ab - eine Zusatzprüfung ähnlich wie das Latinum in Hebräisch, das sie seit der zehnten Klasse zunächst als Arbeitsgemeinschaft und in der Oberstufe dann als Kurs freiwillig gelernt hat. Übrigens nur mit einer weiteren Schülerin, was aber am KFG möglich ist. Fertig ist sie dann wie die anderen "Griechen" mit den schriftlichen Prüfungen erst am 27. März. Diese haben nämlich die letzte Prüfung von allen. Noch eine Besonderheit.