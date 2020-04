Patienten, die an der Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA) (Aufnahme von 1918). Die Spanische Grippe entwickelte sich in drei Wellen bis 1920 zur schlimmsten Grippe-Pandemie der Geschichte mit Millionen von Toten. (zur dpa-Berichterstattung über historische Pandemien) Foto: -/National Museum of Health and Medicine/dpa​

Eine ausgestopfte Ratte steht in einer Vitrine. Die Sonderausstellung in Herne zeigt die Geschichte der Pest und ihre globalen Auswirkungen. Gezeigt werden rund 300 archäologische und kulturgeschichtliche Exponate aus aller Welt. Foto: dpa​

Von Lennart Stock

Eine ansteckende Krankheit breitet sich aus, eingeschleppt von Reisenden aus Asien. Als eine der ersten ist die Hafenstadt Venedig in Norditalien betroffen. Schon bald erlassen die Stadtoberen Quarantäne-Maßnahmen und riegeln den Zustrom von Fremden und Händlern ab. Was womöglich klingen mag wie ein Szenario aus der aktuellen Corona-Pandemie, ist tatsächlich aber ein Rückblick auf die Pest im 14. Jahrhundert. Kaum eine andere Seuche hat in der Geschichte so viel Angst und Schrecken ausgelöst wie der "Schwarze Tod" und in Europa zig Millionen Menschen dahingerafft.