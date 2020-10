Washington (dpa) - Halbzeit für "Perseverance": Der im Juli zum Mars gestartete Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Hälfte der Strecke geschafft.

Rund 235 Millionen Kilometer habe der Rover bereits zurückgelegt, teilte die Nasa am Dienstag (Ortszeit) mit. Dieselbe Anzahl habe er nun noch vor sich, bevor er am 18. Februar 2021 am Mars ankommen soll. "Auch wenn ich nicht glaube, dass es Kuchen geben wird, insbesondere weil die meisten von uns von Zuhause aus arbeiten, ist das doch ein ziemlich toller Meilenstein", sagte Nasa-Forscherin Julie Kangas.

"Perseverance" (auf Deutsch Durchhaltevermögen) war Ende Juli vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zu seiner Reise zum Roten Planeten gestartet. Der mehr als eine Tonne schwere unbemannte Roboter von der Größe eines Kleinwagens soll im Februar 2021 in einem ausgetrockneten See, dem "Jezero Crater", auf dem Mars landen. Seine Aufgabe auf dem Mars ist es, nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens zu suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten zu erforschen und Proben von Steinen und Staub zu nehmen.

