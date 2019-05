Von Kai Böhne

Heidelberg. Wirft man einen Stein oder einen anderen Gegenstand in Richtung der Erdrotation nach Osten, so wird er leichter; wirft man ihn nach rechts, entgegen der Erddrehung, nimmt er an Gewicht zu. Diese physikalische Gesetzmäßigkeit, die vielleicht für Kugelstoßer von Bedeutung sein mag, wurde im Jahr 1917 von dem ungarischen Physiker Loránd Eötvös entdeckt und bewiesen. Dieser Nachweis war nicht ganz einfach, denn die Gewichtsveränderung beträgt bei einer Geschwindigkeit des Gegenstandes von zehn Metern pro Sekunde lediglich 0,015 Prozent seines Ausgangsgewichtes.

Durch eingehende Experimente gelang Eötvös der präzise Nachweis des Äquivalenzprinzips. Nach diesem physikalischen Grundsatz hängt die Gravitationskraft nur von der Masse der Objekte, nicht aber von ihrem Stoff ab. Das bedeutet, dass beim freien Fall im Vakuum alle Körper gleich schnell fallen.

Loránd Eötvös, der international unter dem Namen Roland Eötvös bekannt wurde, wurde in Buda, dem westlichen Teil der ungarischen Hauptstadt, geboren. Vor seinem Physikstudium beschäftigte er sich auf Wunsch seines Vaters mit der Jurisprudenz. Sein eigenes Interesse galt aber den Naturwissenschaften, er entschied sich 1867 für ein Auslandsstudium in Heidelberg.

Eötvös nahm sein Studium sehr ernst, wie aus einem Brief an seine Schwester hervorgeht. Morgens um acht Uhr verließ er seine studentische Unterkunft und kehrte erst um 18 Uhr zurück, um im Anschluss gehörte Vorlesungen schriftlich auszuarbeiten. Wöchentlich verbrachte er 22 Stunden in Vorlesungen. Er hörte Experimentalchemie bei Robert Bunsen und Experimentalphysik bei Gustav Kirchhoff.

Im Sommersemester 1870 beendete er sein Studium erfolgreich mit der Promotion. Seine Heidelberger Studentenbuden befanden sich bei den Geschwistern Hochstädter in der Leopoldstraße 43 (heute: Friedrich-Ebert-Anlage) und in der Akademiestraße 6.

Ab 1886 forschte und lehrte Loránd Eötvös über drei Jahrzehnte an der Universität Budapest. Die Hochschule wurde 1950 nach ihm benannt. Eötvös war Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsinteressen galten der Kapillarphysik, der Gravitation und dem Erdmagnetfeld.

Anlässlich seines 100. Todestages wurde Loránd Eötvös jetzt von der Ungarischen Post mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Die 475-Forint-Marke zeigt neben dem Porträt des Physikers und seinem Namen - wie in Ungarn üblich steht der Nachname vor dem Vornamen - eine Torsionswaage sowie das Instrument zur Demonstration des Eötvös-Effekts. Im Hintergrund ist der Cima Eötvös, ein 2837 Meter hoher Dolomiten-Gipfel abgebildet.

Die Bergspitze erhielt den Namen des Physikers, der auch passionierter Bergsteiger war. Die Universität Heidelberg unterhält partnerschaftlich Beziehungen zu den beiden Budapester Hochschulen Eötvös-Loránd-Universität und Semmelweis-Universität. Studenten können sich um Auslandsstipendien bewerben.