Von Arndt Krödel

Heidelberg. Das ist eine Zäsur: Bei der Verleihung der Ruprecht-Karls-Preise in der Aula der Alten Universität Heidelberg an junge Wissenschaftler - einer seit 1990 existierenden Würdigung - stellte Prof. Paul Kirchhof, Vorsitzender der Preis-Jury, zum letzten Mal die einzelnen Arbeiten der Laureaten mit gewohnt feinem Gespür für das Wesentliche und so allgemein verständlich wie möglich vor.

Der Verfassungs- und Steuerrechtler sowie ehemalige Bundesverfassungsrichter tritt auf eigenen Wunsch nach 28 Jahren von dieser Aufgabe zurück. Dem Wunsch müsse man entsprechen, erklärte Uni-Rektor Bernhard Eitel mit großem Bedauern und dankte Kirchhof, den er als "Spiritus rector" der Vergabe und Selektion der Preise bezeichnete.

Nach den Worten des Laudators laden uns die ausgezeichneten Arbeiten zu einer Reise ein, "bei der wir den ganzen Kosmos unserer Wissenschaft umkreisen". Er begann die akademische Exkursion mit der Theologin Dr. Carolin Ziethe, die für ihre Arbeit "Das Heil für die Völker im Matthäus-Evangelium und die Schriften Israels" prämiiert wurde. Sie zeige in ihrer Grundlagenstudie, dass Matthäus den Gedanken einer Gleichheit aller Menschen vertrete und von einer universalen Sendung der Jünger ausgehe. Im Ergebnis rüge Matthäus die Nichtaufnahme von "Heiden" in eine christliche Gemeinde als unvertretbar.

Aus der Juristischen Fakultät wurde die Arbeit von Dr. Bettina Rentsch "Der gewöhnliche Aufenthalt im System des europäischen Kollisionsrechts" ausgewählt. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, nach welchem Recht ein Kind einem Elternteil zugeordnet wird, wenn beide in verschiedenen Staaten leben. Die Kernthese der Wissenschaftlerin, so Kirchhof, stütze sich auf den einheitlichen politischen Willen des europäischen Gesetzgebers, der die Wahl des Aufenthalts und die Wahl des einschlägigen Rechts übereinstimmend der Freiheit des Betroffenen überlassen habe.

Der Mediziner Dr. Lukas Bunse widmete sich der - für betroffene Patienten besonders interessanten - Frage, inwieweit komplizierte und oft tödlich verlaufende Tumorerkrankungen durch bereits im Körper vorhandene, ohne therapeutisches Zutun wirkende Immunantworten bekämpft werden können. Kirchhof nannte die Dissertation "ein gelungenes Beispiel für die Übertragung von Grundlagenforschung in die klinische Anwendung". Das von Bunse entwickelte neue Konzept entfalte und verstärke den Selbstbehauptungswillen des Körpers gegen körpereigene Bedrohungen.

Mit dem Versuch, die Dunkle Materie zu erklären, die in irdischen Laboratorien noch nicht nachgewiesen werden konnte, befasste sich der Physiker Dr. Ludwig Rauch. Er entwickelte in einer "Pionierleistung", wie Kirchhof sagte, eine neue Methode, um echte Dunkle Materie von der nur scheinbar Dunklen Materie zu unterscheiden. Tief in ein weiteres hochkomplexes Wissenschaftsfeld führt die Arbeit der Molekularbiologin Dr. Katharina Höfer. Sie konnte in Bakterien eine neuartige Kappenstruktur nachweisen, die auch zur Stabilisierung bestimmter Botenmoleküle beiträgt, in die die genetische Information aller Lebewesen im Zellkern übersetzt wird.

Für seine rechtswissenschaftliche Arbeit über die Bedeutung der Städte als Lebensraum für Pflanzen und Tiere erhielt Dr. Valentin Roden den Dulger-Umweltpreis. Dem Autor gehe es, so der Laudator, um einen nachhaltigen Naturschutz durch die Städte - eine These, an die sich das klassische Umweltrecht und auch das klassische Baurecht erst einmal werden gewöhnen müssen, so Kirchhof.

Thema der anschließenden Festansprache des Physikers Prof. Manfred Salmhofer waren "Strukturen in der Natur". Damit sprach er auch das neue Exzellenzcluster der Universität Heidelberg "Structures" an, ein interdisziplinäres Projekt, auf das wir an dieser Stelle noch ausführlich eingehen werden.