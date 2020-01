Von Marion Gottlob

Heidelberg. Was sind Zwangsstörungen? Bei Kindern wirken die Symptome meist erst einmal harmlos. So kann es passieren, dass Eltern das Problem nicht sofort bemerken. Ein Elternpaar berichtet: "Vor etwa drei Monaten fiel uns auf, dass Martin morgens immer so müde war. Wir waren überrascht, als wir etwa eine Stunde nach dem "Einschlafen" leise die Tür öffneten und beobachteten, wie der kleine Kerl verzweifelt im Zimmer herumrannte und wieder und wieder kontrollierte, ob alle Stifte richtig lagen, die Kleidung exakt auf dem Stuhl hing und alle Bücher im Schul-Rucksack waren – er war völlig fertig. Und wir waren erschüttert, dass wir dies erst jetzt bemerkten."

Dieses Beispiel erzählt Rüdiger Retzlaff in seinem neuen Buch "Zwangsstörungen von Kindern und Jugendlichen". Der Diplom-Psychologe ist Lehr-Therapeut am Helm Stierlin Institut Heidelberg und hat eine Praxis in der Neckarstadt. Mit dem Buch widmet er sich einer Problematik, bei der viele Eltern und Verwandte verzweifeln, wenn die Zwänge des Kindes den Alltag bestimmen. Der Autor schreibt: "Intensivere Zwangssymptome schränken das Leben der betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihrer Angehörigen erheblich ein und verursachen ein hohes Ausmaß an Leid."

Retzlaff führt ein gutes Beispiel an: "Für die meisten Menschen gehört das Zähneputzen zum regelmäßigen morgendlichen und abendlichen Ritual. Unterlässt oder vergisst man das Zähneputzen, vielleicht weil man es ausnahmsweise besonders eilig hatte, erzeugt dies ein leichtes Unbehagen – es fühlt sich nicht richtig an. Genau dieses Gefühl eines inneren Dranges ähnelt dem, was Kinder erleben, die eine Zwangshandlung absichtlich unterlassen sollen."

Gemäß der Entwicklungspsychologie ist es so: Bei Kindern im Alter zwischen vier bis sechs Jahren kann man beobachten, wie sie mit Begeisterung Bauklötze und andere Objekte sortieren sowie nach Formen und Farben ordnen. Auch später lieben Kinder Rituale wie das abendliche Vorlesen. Solche regelmäßigen Abläufe schenken Kindern wie Erwachsenen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. "Regeln und Gewohnheiten machen das Leben überschaubar und erleichtern routinemäßige Abläufe."

Was geschieht, wenn Rituale Zwangshandlungen werden? Retzlaff: "Zwangssymptome können als Versuch verstanden werden, mit Spannung und Unsicherheit umzugehen. Schwierigkeiten – Ängste, Unlust, Ärger, Scham, Eifer-sucht, Groll, Verunsicherungen und Verstimmungen – sind Teil des Lebens. An sich ist es sinnvoll, sich Sicherheit zu verschaffen oder Spannung loswerden zu wollen. Übertreibt man es jedoch damit, kann dies einengen. Menschen mit Zwangssymptomen versuchen, sich Sicherheit oder Freiheit von unlustvoll erlebter Spannung zu verschaffen, indem sie wiederholt kontrollieren und grübeln".

Wie kann man aus dem Teufelskreis einer Zwangsstörung ausbrechen? Im Buch werden therapeutische Ansätze beschrieben. Dann wendet sich der Autor seinem Schwerpunkt zu, der Systemischen Therapie. Er entscheidet sich für einen differenzierten Ansatz: "Man kann Zwangssymptome als Lösungsversuch werten, der früher angemessen war, aber in der Gegenwart überholt ist und kontraproduktiv wirkt."

Meist treten Zwangssymptome nach großen Ereignissen auf: Einschulung, Übernachtung bei anderen Kindern, Umzug, Flucht und Einwanderung, Pubertät, Scheidung der Eltern oder ein schwerer Krankheits- oder Todesfall in der Familie. Viele Eltern reagieren hilflos – sie bagatellisieren das Problem oder sie versuchen, mit Autorität ihre Ordnung durchzusetzen, was zu größten Auseinandersetzungen führen kann.

In der Systemischen Therapie wird die ganze Familie betrachtet. Was und wie verändert das Symptom die Familie? Welche Ziele erreicht das Kind durch sein Verhalten? Vielleicht gewinnt ein Kind plötzlich eine dominante Stellung? So erhält die Zwangsstörung einen Platz und eine Funktion in dem System "Familie". Im besten Fall gelingt es, dass sich Eltern und Kind gemeinsam gegen eine Zwangsstörung wie den "Herrn Kontrolletti" verbünden. Der Machtkampf zwischen Eltern und Kind wandelt sich in eine gemeinsame Aufgabe. Es geht darum, dass das Kind oder der Jugendliche (wieder) Herr im eigenen Haus wird und freie Entscheidungen treffen kann.

Zwangsstörungen sind schwer zu behandeln. Auch weil die Betroffenen den Zwängen vielleicht so sehr unterworfen sind, dass sie eine Hilfe zunächst ablehnen. So ist es ermutigend, dass der Autor Beispiele aufführt, in denen die Therapie erfolgreich war. Fast immer ändern sich die Eltern wie das Kind – und das zum Besten für alle Beteiligten. So gelang es der 14 Jahre alten Verena, die Treppen wieder normal hinauf- und hinunterzugehen. Bei den ersten erfolgreichen Versuchen sang sie: "Ich mach, was ICH will, ich mach, was ICH (und nicht "Herr Kontrolletti", d.Red.) will."

Der Autor zitiert Benjamin Franklin: "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." Umgekehrt gilt: Wer eine Zwangsstörung überwindet, gewinnt Freiheit und mehr innere Sicherheit, um sich im Leben (wieder) zu behaupten.

Info: Rüdiger Retzlaff: "Zwangsstörungen von Kindern und Jugendlichen". Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2019. 216 S., 34,95 Euro.