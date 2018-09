Von Birgit Sommer

Heidelberg. Nach den Exzellenz-Initiativen der Universitäten feilt Deutschland weiter an der internationalen Strahlkraft der Bildung. Drei neue Max-Planck-Schulen sollen im Master-Studium die besten Köpfe der Wissenschaft versammeln. Eine davon, die "Max Planck School on Physics, Chemistry and Construction of Life", hat ihren Sitz in Heidelberg. Beteiligt sind 17 Forscher aus elf Max-Planck-Instituten, die Universitäten Heidelberg, Göttingen, TU München und das Leibniz-Institut für interaktive Materialien mit 22 Wissenschaftlern sowie - als Fellows - zwölf Wissenschaftler von weiteren sieben Universitäten. Prof. Joachim Spatz, Direktor des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg, sagt, was die Studenten hier erwartet. Und verwendet auch gleich eine eingängige Kurzversion des langen Namens: "School of Life".

Herr Professor Spatz, was wird das Besondere beim Master-Studium an der Max Planck School sein?

Die Max Planck School of Life repräsentiert ein Fach, das in einer traditionellen Fakultät nicht gelehrt wird. Wir bringen Studenten zusammen, die Experten in einem der Fächer Chemie, Physik, Biologie, Biochemie, Informatik und teilweise auch Medizin sind, und ermöglichen ihnen, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und neue wissenschaftliche Konzepte zu entwickeln.

Welche Möglichkeiten bieten sich da?

Hier können Fragen bearbeitet und Technologien entwickelt werden, die durch ein Fach alleine nicht erschlossen werden können. Auch könnten anwendungsrelevante Entwicklungen beispielsweise für die Pharmaindustrie und Medizintechnikunternehmen von Interesse sein. Dies bliebe uns verschlossen, wenn wir allein auf unseren Fächern sitzen bleiben würden.

Was ist die Aufgabe einer Max Planck School? Wie wird da gelehrt?

Wir wollen Studenten für die Arbeit in Wissenschaft und Industrie ausbilden. Sie werden ein ganz breites Spektrum von unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragen bearbeiten, die von Experten gestellt werden, die selbst als die besten Köpfe in ganz Deutschland für dieses Thema gelten. Wir wollen international Strahlkraft erzeugen mit dem Ziel, mit den besten Universitäten wie Harvard, MIT, Stanford, Cambridge und Oxford mitspielen zu können. Dort sind die Koryphäen an einer einzigen Universität angestellt. In Deutschland sind die Experten zu einem Thema oft über das ganze Land verteilt, was durchaus gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Vorteile hat. Es hindert jedoch eine Universität oft, die Stahlkraft der oben genannten Institutionen zu erlangen.

Wie werden Sie die rund 20 Bachelors pro Jahr auswählen?

Wir wollen Top-Studenten aus der ganzen Welt bekommen und deutsche Studenten gewinnen, die eigentlich nach Harvard gehen würden. Wir brauchen also ein attraktives Graduierten-Programm, welches in jeder Hinsicht mit den genannten Standorten konkurrieren kann. Beginn der Vorlesungen wird im Oktober 2019 sein. Da die internationalen Bewerbungen Anfang Dezember laufen, schaffen wir den Beginn schon 2018 nicht. Es wird derzeit diskutiert, ob man bereits im Oktober 2018 mit einem "Pionier-Jahrgang" beginnen kann, für den nationale und internationale Kollegen dann Studenten empfehlen.

Soll das gesamte Master-Studium in Heidelberg stattfinden?

Die Struktur des Programms wird derzeit entwickelt. Vermutlich werden die Studenten den ersten Teil des Studiums zum Großteil in Heidelberg absolvieren und im zweiten Jahr eventuell nach München und Göttingen wechseln. Das Curriculum wird in den nächsten Monaten erstellt.

Brauchen wir noch mehr Exzellenz in Heidelberg, wo es bereits eine Exzellenz-Universität gibt?

Wir hoffen, durch das besondere Ausbildungsprogramm zur Exzellenz der Universität Heidelberg beitragen zu können. Es war für mich ein persönlicher Traum, ein Fach in der Lehre so ausbreiten zu können, dass die besten Studenten mit den besten Professoren und Wissenschaftlern in Deutschland arbeiten können.

Wie sieht die Finanzierung aus?

Für die Studenten ist das Studium kostenlos, wir erhalten darüber hinaus attraktive Gesamtpakete zur Unterstützung von deren Aktivitäten. Die drei Pilotschulen in Deutschland sind für die ersten fünf Jahre mit jeweils neun Millionen Euro durch das Bundesforschungsministerium und, in unserem Fall, erheblichen zusätzlichen Mitteln durch die Max-Planck-Gesellschaft finanziert. Wir hoffen, dass wir so erfolgreich sind, dass uns Bund, Länder und die Max-Planck-Gesellschaft dann auch weiter unterstützen.