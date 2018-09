Heidelberg. (sal) Die Alexander von Humboldt-Stiftung zeichnet sechs internationale Forschertalente im Alter von 31 bis 36 Jahren mit einem der höchstdotierten Wissenschaftspreise Deutschlands aus: Die Preisträger erhalten je bis zu 1,65 Millionen Euro. Mit dem Sofja Kovalevskaja-Preis bekommen sie Risikokapital für innovative Projekte und arbeiten bis zu fünf Jahre lang an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mit da bei ist auch die Kolumbianerin Paola Pinilla, die ans Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg kommt, um hier ihre Forschungen über den Weltraum fortzusetzen.

Mit großen Teleskopen gelang es in den letzten Jahren bereits, die Entstehung junger Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu beobachten. Im Zentrum rotierender Scheiben aus Gas und Staub entstehen Ansammlungen von Teilchen, aus denen schließlich ein neuer Planet heranwachsen kann. Was genau in diesen protoplanetaren Scheiben passiert, wie sich die Staub- und Gasteilchen in der Scheibe verhalten, ist das Thema der Preisträgerin. Nach ihrem Masterabschluss und einer kurzen Lehrtätigkeit an der Universidad de los Andes in Bogotá ging sie als Doktorandin an die Universität Heidelberg, wo sie 2013 promovierte. Anschließend wechselte sie an die Universität Leiden in den Niederlanden, seit 2016 forscht sie mit einem Nasa Hubble Fellowship an der University of Arizona in Tucson, USA. In Heidelberg will sie ihre Erfahrung in der Beobachtung mit ihrer Fähigkeit, Modelle zu erstellen, kombinieren und eine Brücke schlagen zwischen der Theorie- und der Beobachter-Gruppe am MPIA.