Von Birgit Sommer

Heidelberg. Astronomen haben den entferntesten bekannten Quasar entdeckt; sie sehen ihn so, wie er 690 Millionen Jahre nach dem Urknall war. Beteiligt waren daran auch Forscher des Heidelberger Max-Planck-Institutes für Astronomie. "Das Beeindruckendste ist, dass wir damit direkt in eine Epoche zurückblicken können, die uns vorher verschlossen war", sagt Markus Pössel vom Haus der Astronomie.

Herr Pössel, Ihre Astronomen haben das fernste Schwarze Loch im Universum entdeckt. Wie müssen wir uns das vorstellen?

Das Schwarze Loch ist etwas kleiner als unser Sonnensystem. Es ist von einer Scheibe aus heißer Materie umgeben, ein sogenannter Quasar. Das System leuchtet so hell wie 40 Billionen Sonnen. Sein Licht hat 13 Milliarden Jahre benötigt, um uns zu erreichen.

Was sagt uns dieser Quasar über das frühe Universum?

380.000 Jahre nach dem Urknall hatte sich das Universum so abgekühlt, dass sich Wasserstoffkerne und Elektronen erstmals zu Wasserstoffatomen verbinden konnten. In dem folgenden "dunklen Zeitalter" leuchteten noch keine Sterne. Durch die Strahlung der ersten Sterne und der frühen Schwarzen Löcher wurde der Wasserstoff wieder ionisiert und blieb es bis heute. Diese Phase der Reionisierung verstehen wir allerdings nicht besonders gut. Der neu entdeckte Quasar zeigt uns, dass ein beachtlicher Teil des Wasserstoffs 690 Millionen Jahre nach dem Urknall noch nicht wieder ionisiert war.

Das Schwarze Loch konnte eine riesige Masse ansammeln. Nach einigen gängigen Theorien ist das in dieser "kurzen" Zeit gar nicht möglich.

Entweder muss es bereits sehr früh einigermaßen massereiche Schwarze Löcher gegeben haben, oder aber Schwarze Löcher wachsen schneller als bislang gedacht.

Wie kann man das herausfinden?

An noch ferneren Quasaren ließe sich sehen, wie das Wachstum vonstatten gegangen ist. Solche Quasare müssen mit immer größeren und empfindlicheren Teleskopen suchen.

Die werden ja gerade gebaut.

Genau, etwa das James-Webb-Weltraumteleskop, das 2019 starten soll. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Zusätzlich brauchen wir Durchmusterungen, die uns zeigen, was es überhaupt für Objekte dort draußen gibt - und bei welchen es sich um Quasare handeln könnte, die wir dann genauer beobachten.

Die Wirtsgalaxie des Quasars zeigt eine Menge an Staub und schweren Elementen und konnte in kurzer Zeit viele Sterne bilden. Ist das eine neue Erkenntnis der Astronomie?

So viel Staub so früh nach dem Urknall - das war in der Tat ganz neu und ist nicht leicht zu erklären. Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hatte rund 13 Milliarden Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Diese ferne Galaxie hatte 690 Millionen Jahre - und konnte in dieser kurzen Zeit offenbar enorm viele Sterne bilden!