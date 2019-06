Der Historiker Derek Penslar, Professor für Moderne Jüdische Geschichte an der Universität Harvard (USA), hielt in der Alten Aula die Heidelberger Hochschulrede über "Die Wissenschaft und Leidenschaft im frühen Zionismus". Foto: Philipp Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Wenn die Wissenschaft des Judentums als Disziplin in diesem Jahr ihr 200-Jahr-Jubiläum feiert, geht der Blick zurück zu einer Versammlung junger jüdischer Intellektueller im Herbst 1819 in Berlin. Von dort zeichnet sich ein Weg ab, der bis zu den heutigen Jüdischen Studien verläuft. Unter dem Titel "Grauzonen: 200 Jahre Wissenschaft des Judentums" kamen mehr als 70 Wissenschaftler aus ganz Europa, den USA, Israel und Südamerika in Heidelberg zusammen, um sich gemeinsam über den aktuellen Forschungsstand in den verschiedenen Bereichen der Jüdischen Studien auszutauschen.

Bei der von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HfJS) gemeinsam mit der Universität Heidelberg und dem Verband der Judaisten in Deutschland veranstalteten Fachtagung hielt der Historiker Derek Penslar, William Lee Frost-Professor für Moderne Jüdische Geschichte an der Universität Harvard (USA), in der Alten Aula der Ruperto Carola eine Heidelberger Hochschulrede über "Die Wissenschaft und Leidenschaft im frühen Zionismus". Zuvor hatten Prof. Johannes Heil, Rektor der Hochschule für Jüdische Studien, sowie deren Kuratoriumsvorsitzende Barbara Traub Grußworte gesprochen.

Das Wort "Zionismus" etablierte sich laut Derek Penslar erst in der Mitte der 90er-Jahre des 19. Jahrhunderts, ein halbes Jahrhundert nachdem europäische Juden damit begonnen hatten, zur Rückkehr in ihr ethnisches Heimatland aufzurufen. Der auf Palästina gerichtete jüdische Nationalismus wurde hebräisch "Chibbat Zion" (Zionsliebe) genannt, die Anhänger hießen "Chovevei Zion" (Zionsliebende). Liebe war, so stellte der Historiker fest, eine "machtvolle Emotion" im frühen Zionismus und trieb zusätzliche Emotionen an wie zum Beispiel Sehnsucht, Hoffnung, Freude und Stolz. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermischten sich moderne Begriffe von romantischer und sentimentalischer Liebe mit der älteren religiösen Liebe.

Die erste Stimme, die eine sentimentale Zionsliebe aussprach, kam, wie Penslar erläuterte, aus Mittel- und Westeuropa. Es geht um den deutsch-jüdischen Philosophen, Schriftsteller und Sozialisten Moses Hess, der zwischen 1812 und 1875 lebte. Für ihn sei die Liebe zu den Juden untrennbar verbunden gewesen mit Wut gegenüber den antisemitischen Nichtjuden. Voller Stolz, so der Historiker, bezog er sich auf die Wissenschaft des Judentums, deren Forschung der jüdischen Zivilisation zur Ehre gereiche. Die Zeit für eine Rückkehr der Juden nach Palästina sah Hess allerdings noch nicht gekommen. Einen guten Freund von Hess, den Historiker Heinrich Graetz (1817-1891), kennzeichnete Penslar als einen "ziemlich andersartigen Menschentyp". Seine emotionale Anknüpfung an "Eretz Israel" (die traditionelle hebräische Bezeichnung für das Land der Israeliten) sei besonders tief geprägt gewesen von einer Mischung von sentimentaler und romantischer Liebe.

Die Zionsliebe von Graetz stammt von seinem Glauben, dass Eretz Israel den spirituellen Körper des jüdischen Volkes bildet, so wie die Thora die Quelle seiner Volksseele darstellt. Doch obwohl Graetz stets die jüdische Eigentümlichkeit betonte, begriff er nach Penslars Worten "die Welt als Ganzes". Trotz des Antisemitismus in Deutschland sei Graetz in seiner Heimat "voll zu Hause" gewesen. "Er konnte sich leisten, Zion mit der tiefsten Leidenschaft zu lieben, weil seine Liebe völlig platonisch war, abstrakt und ideal", so der Harvard-Wissenschaftler.

In der Zwischenkriegszeit war der Zionistenführer Nahum Sokolow (1859-1936) Penslar zufolge ein "Überbleibsel des sentimentalen Zionismus" und in vielen Dingen ein Nachfolger von Graetz. Er beharrte auf der Idee, dass der Zionismus militanten Nationalismus ablehnt und vielmehr seinen Ursprung und Ausdruck in der Liebe findet. Schon im Jahr 1903, als der politische Zionismus noch in seiner Anfangsphase war und noch keine Macht ausübte, warnte Sokolow davor, dass der Zionismus "einem Geist der Gewalt und Unwissenheit verfallen würde". Angesichts der heutigen politischen Lage im jüdischen Staat, so Derek Penslars kritisches Resümee, erhalte Sokolows Warnung eine "auffallende Relevanz".