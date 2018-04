Von Arndt Krödel

Die gewaltige Anzahl von weltweit 2,9 Milliarden Menschen deckt 20 Prozent ihres Proteinbedarfs durch Fisch. Damit ist das Meer die Lebensgrundlage einer wachsenden Weltbevölkerung. Doch den Ozeanen auf diesem Globus geht es nicht gut: Sie leiden durch den Klimawandel, und der Mensch treibt Raubbau am Meer, beispielsweise durch Überfischung. Wissenschaftler schlagen deshalb Alarm und sprechen von einer Meereskrise.

Unter dem Titel "Wie viel Ozean braucht der Mensch - wie viel Mensch verträgt der Ozean?" hielt jetzt der Kieler Meeresforscher Professor Martin Visbeck die Heidelberger Akademievorlesung 2017, zu der die Akademie der Wissenschaften in die Alte Aula der Universität eingeladen hatte. Das Interesse an diesem essenziellen Thema war groß - das Auditorium war fast vollständig gefüllt.

Laut Akademiepräsident Thomas Holstein, der die Zuhörer begrüßte, hatte man mit Martin Visbeck einen ausgesprochen gefragten internationalen Wissenschaftler gewonnen. Der Professor an der Universität Kiel und Leiter der Forschungseinheit "Physikalische Ozeanographie" am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozean-forschung am gleichen Ort präsentierte in seiner lebendig gestalteten Vorlesung einen Über-blick über den Stand der aktuellen Meeresforschung, Chan-cen und Risiken für das Weltmeer und Lösungsansätze für einen nachhaltigen Umgang mit dem Ökosystem sowie gerechte Nutzung der Meeresressourcen.

Visbeck, der auch Sprecher des Kieler Exzellenzclusters "Ozean der Zukunft" ist, zitierte die von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka geforderte "Trendwende" zu ei-nem nachhaltigen Umgang mit dem Meer.

Die meisten Menschen wollen am Meer oder in dessen Nähe leben. 40 Prozent der im Übrigen rasant wachsenden Weltbevölkerung siedeln laut Visbeck nicht weiter als 150 Kilometer von den Küsten entfernt. Doch das Leben in Küstenregionen ist gefährdet: Versauerung, Erwärmung und Meeresspiegelanstieg heißen die Probleme unserer Ozeane. In den letzten 100 Jahren, so der Wissenschaftler, ist der globale Meeresspiegel um 20 Zentimeter gestiegen, und daraus könnte bis zum Ende des Jahrhunderts ein Meter werden. Die im letzten Jahr fertiggestellte Elbphilharmonie in Hamburg sei einen halben Meter höher gebaut worden als der Rest der Stadt. "Wenn wir die Klimawende nicht hinkriegen, könnte die Elbphilharmonie einen nassen Keller bekommen", prophezeite Visbeck.

Auch die "Osteoporose des Meeres", so der Kieler Ozeanograph, bereitet den Forschern Sorgen. Zwar bremse das Meer durch die Aufnahme des Treibhausgases CO2 den Klimawandel um 30 Prozent, aber der Preis ist hoch: Neben dem bereits angesprochenen Meeresspiegelanstieg schreite die Versauerung des Meeres fort. Das bedeute zukünftig "mehr Stress" für alle tropischen Korallenriffe, die brüchig würden.

Auch die Frage, ob wir morgen noch Fisch essen können - ein Eckpfeiler der globalen Nahrungssicherheit - treibt die Meeresforscher um. "Überfischung" ist hier das Stichwort: "Es wird zuviel und illegal gefischt", konstatierte Visbeck. "Die globalen Zahlen sehen traurig aus". Weitere Belastungen seien der steigende globale Tourismus - für Kreuzfahrten diene das Meer als "Kulisse" - sowie die Vermüllung der Ozeane: 80 Prozent des Meeresplastikmülls kämen vom Land, beschrieb der Wissenschaftler das Problem. Sein Fazit: Es gibt eine Wechselwirkung zwischen uns, den Menschen, und dem Ozean, der für uns so wichtig ist. Es geht deshalb um einen nachhaltigen Umgang mit dem Meer, eine Forderung, der auch in den von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungszielen ausdrücklich Rechnung getragen wurde.