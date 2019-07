Von Arndt Krödel

Heidelberg. Viele Menschen sind vom Wolf fasziniert. Bei ihnen hat das "Rotkäppchen"-Märchen von den Brüdern Grimm offensichtlich keine nachhaltigen Schäden hinterlassen. Sie begrüßen die Rückkehr des Großraubtiers nach Deutschland, in dem es etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ausgerottet galt. Heute leben wieder mehrere Dutzend Wolfsrudel und etwa 30 Paare im Bundesgebiet, die gesetzlich streng geschützt sind. Man hält sich an die rationale Erkenntnis, dass Wölfe aktiv dazu beitragen, dass Wildbestände vitaler und Ökosysteme natürlich im Gleichgewicht gehalten werden. Dass es auch Ärger gibt, kann nicht verschwiegen werden - wenn in Einzelfällen Schafe und Ziegen von Wölfen bei ihren Beutezügen gerissen werden.

In früheren Zeiten galt der Wolf als einer der größten Feinde des Menschen, weil er ihn in seiner wirtschaftlichen Existenz bedrohte. Das Überleben einer bäuerlichen Familie hing von den eigenen Nutztieren ab, die, wenn ungeschützt, gegen die Wölfe keine Chance hatten. Und auch Menschen selbst wurden immer wieder Opfer, wie der Rechtswissenschaftler Prof. Andreas Deutsch in einem gut besuchten (rechts-)geschichtlichen Vortrag in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften darlegte. Der Leiter der dortigen Forschungsstelle "Deutsches Rechtswörterbuch" sprach über das Thema "Als der böse Wolf noch böse war" und zog dabei Quellen sowohl aus ganz Deutschland als auch aus Heidelberg und Umgebung heran.

So notierte der Pfarrer von Epfenbach, einer Gemeinde im nördlichen Kraichgau, im Februar des Jahres 1642 in sein Kirchenbuch: "Den 19. Hornung hat ein Wolf ein Mägdlein gefressen von ungefähr 14 Jahren". Das Tier wurde gejagt und erlegt, und in seinem Inneren fand man noch kaum verdaute Körperteile seiner gierig verschlungenen Beute. Was heute wie eine Horrorgeschichte klingt, war, so Deutsch, "über lange Jahrhunderte in Deutschland und in Europa bittere Realität". In Heidelberg erinnern bis heute zahlreiche Straßen- und Flurnamen an die Wölfe, die einst hier lebten. Ein Beispiel ist das Gewann Wolfsgärten, aktuell im Gespräch als neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge.

Wie viele Menschen in der deutschen Geschichte von Wölfen angefallen wurden, ist unbekannt. Für Frankreich konnte der Historiker Jean-Marc Moriceau laut Deutsch in jahrelanger Forschungsarbeit insbesondere anhand von Kirchenbucheinträgen und amtlichen Akten insgesamt 10.000 Wolfsangriffe auf Menschen über einen Zeitraum von mehr als 500 Jahren nachweisen. Eine erschreckende Zahl, die nach seinen Worten aber nicht vernebeln darf, dass Wölfe nur in sehr seltenen Ausnahmesituationen auf Menschen losgehen: Hauptopfer waren stets die Tiere in Wald und Feld, und so waren Wölfe den Menschen zuallererst große Konkurrenten bei der Jagd.

Daneben stellten Wolfsangriffe auf Viehherden ein Problem dar, wie der Wissenschaftler erläuterte. Ob Schafe, Schweine, Kühe oder Gänse: Die zumindest im Sommerhalbjahr Tag und Nacht auf der Weide gehaltenen Nutztiere waren den Wölfen leichte Beute. Nicht zuletzt wegen der Raubtiergefahr wurden die Tiere früher nur selten unbewacht auf die Weide gelassen. Zumeist fasste eine Dorfgemeinschaft ihren Tierbestand in Herden zusammen und bestellte auf gemeinschaftliche Rechnung Hirten, die auf die Herde aufpassten.

In den einzelnen Territorien Deutschlands beharrten die Herrscher oft auf erworbenen Jagdprivilegien. Der pfälzische Kurfürst hielt einen "Wolfskreiser" als Wolfsaufspürer und -jäger, dessen Anwesen das 1465 erstmals erwähnte "Wolfshus" war, Vorgängergebäude des heutigen Gasthauses Wolfsbrunnen.

Die Gefahr durch Wölfe stieg besonders im Winter und in Kriegszeiten. Ihre Verfolgung dürfte meist in Form von obrigkeitlich organisierten Treibjagden erfolgt sein, zu welchen die Landbevölkerung im Rahmen ihres Frondienstes herangezogen wurde, erläuterte Deutsch. Mithilfe von sogenannten "Jagdlappen" wurden die Raubtiere in Netze getrieben. Daneben gab es mit Ködern getarnte Wolfsangeln, ausgemauerte Wolfsgruben und Giftköder mit Strychnin. Quellen aus allen Zeiten berichten über die "grausame Brutalität" von Wölfen, die an Tollwut erkrankt waren. Nach den Worten des Forschers vermuten manche in der Wolfstollwut sogar eine der Wurzeln des irrationalen Werwolf-Glaubens, nach dem sich ein Mensch in einen Wolf verwandeln kann.

Der letzte Tag des (vorerst) letzten Wolfes im Odenwald schlug am 12. März 1866. Ein männliches Tier, 78 Pfund schwer, wurde bei Eberbach nach einer Treibjagd erlegt, später in Heidelberg ausgestopft und gegen 6 Kreuzer Eintrittsgeld im Garten des "Deutschen Hauses" präsentiert. Heute ist es im Eberbacher Museum ausgestellt.