Siegen. (us/sal) Als Daniela Escobar neulich im Baumarkt unterwegs war, sah sie zwei gehörlose Menschen. Sie wäre gern zu ihnen gegangen und hätte ihnen von dem internationalen Forschungsprojekt erzählt, in dem sie zurzeit an der Universität Siegen mitarbeitet. Aber Daniela Escobar kann keine Gebärdensprache und die beiden Gehörlosen hätten sie nicht verstanden.

In dem von der EU geförderten Projekt entwickeln Wissenschaftler einen Übersetzer, der in Echtzeit Gebärdensprache in Schrift und Schrift in Gebärdensprache umwandelt. Eins der Ziele ist es, eine App zu programmieren, mit der sich hörende und gehörlose Menschen in spontanen Situationen, wie im Baumarkt, ohne Dolmetscher verständigen können. Um das zu realisieren, arbeitet eine internationale Forschergruppe aus sechs Ländern daran, Gebärden zu digitalisieren.

Gebärdensprachen sind von Land zu Land unterschiedlich. Alleine in Europa gibt es etwa 50 verschiedene, die anerkannt sind. Die Uni Siegen ist im EU-Projekt verantwortlich für die deutsche Gebärdensprache. Die Forscher nutzen zur Digitalisierung Handschuhe voller Sensoren. Wenn die Forscher im Labor die Handschuhe tragen und Gebärden mit den Händen formen, erkennen eine spezielle Kamera und eine Software die Bewegungen, die Stellungen der Hände und den Abstand der Hände zum Körper. Eine virtuelle Figur, ein sogenannter Avatar, auf einem Computer registriert die Bewegungen und stellt die Gebärden auf dem Bildschirm dar.

In einem ersten Schritt werden Gebärdenzeichen mit dem Avatar digitalisiert und in einer Datenbank gespeichert - zunächst sind das 500 Wörter in der deutschen Gebärdensprache. Der Übersetzer soll ein Hilfsmittel sein, das die Kommunikation für gehörlose Menschen im Alltag und im Studium erleichtert. Im Oktober 2018 soll ein interaktiver Service-Bildschirm in einer zentralen U-Bahn-Station in Porto an den Start gehen. In sechs verschiedenen Sprachen, darunter auch in Deutsch, sollen sich Gehörlose dort informieren können: Welche Linie fährt in die Innenstadt und wie viel kostet ein Tagesticket? Gehörlose Touristen und Einheimische können dort ihre Fragen in ein Terminal eingeben und ein Avatar antwortet ihnen in Gebärdensprache.

Die Wörter setzt der Avatar je nach Frage individuell zusammen. Benötigt er für seine Antwort Wörter, die nicht zu den 500 vorprogrammierten gehören, buchstabiert er sie im Fingeralphabet. Alles in Echtzeit. Avatare sind in anderen Ländern schon recht weit verbreitet, zum Beispiel in Geldautomaten in Brasilien. Der Unterschied: Dort zeigen die Avatare nur vorprogrammierte Phrasen und können nicht spontan auf Fragen reagieren.

Für Gehörlose hat der Avatar in der U-Bahn-Station entscheidende Vorteile: Sie sind weder mit gesprochener Sprache noch mit geschriebener Sprache konfrontiert. "Schriftsprache ist für Gehörlose wie eine Fremdsprache und deshalb sehr kompliziert. Der Avatar erleichtert das Verständnis also ganz ungemein", erklärt Prof. Hubert Roth, der das Projekt an der Universität Siegen leitet. Der Avatar in der U-Bahn-Station soll nur der Anfang sein. "Wir wissen, dass 500 Wörter nicht sehr viel ist", sagt Prof. Hubert Roth. Der Plan ist, die Datenbank mit digitalisierten Gebärden und den Avatar um Mimik zu erweitern, die in der Gebärdensprache sehr wichtig ist. Außerdem wollen die Forscher langfristig neue Anwendungsgebiete testen.

Um zu erfahren, in welchen Alltagssituationen sich Gehörlose Unterstützung wünschen, finden in jedem der sechs Projekt-Länder Diskussionsrunden mit Betroffenen statt. Das Ergebnis an der Universität Siegen ist eindeutig: Gehörlose wünschen sich mehr Unterstützung im Alltag, wie bei Arztbesuchen, ärztlichen Untersuchungen und Krankenhausaufenthalten. Gehörlose können zum Beispiel die akustischen Ansagen bei Röntgen- oder Computer-Tomographien (CT) nicht hören. Auch bei Behördengängen, an Bahnhöfen und an Flughäfen wäre der Avatar zur Kommunikation nützlich.

Bei allem Fortschritt ist den Forschern eins besonders wichtig: "Fließende Diskussionen sind durch keinen Avatar der Welt in Echtzeit darzustellen. Dafür ist die Gebärdensprache zu komplex, da brauchen wir weiter Gebärdensprachdolmetscher", erklärt Prof. Hubert Roth.