Von Ingeborg Salomon

Für den Titel seines neuen Buches ließ sich Ernst Peter Fischer von keinem Geringeren als Albert Einstein inspirieren. "Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, und Phantasie umfasst die ganze Welt" soll der formuliert haben. Dem ist unschwer zuzustimmen, doch wer dennoch schlauer werden will, sollte Fischers Buch lesen. Ob Astronomie, Physik oder Biologie - der Heidelberger Wissenschaftshistoriker verschafft dem Leser spannende Einblicke in Phänomene, die die meisten zwar schon mal gehört haben, aber nicht erklären können. Schrödingers Katze, Einsteins Relativitätstheorie oder die von James Watson und Francis Crick entdeckte DNA-Doppelhelix präsentiert er ebenso unterhaltsam wie tiefsinnig.

Die zitierten Weisheiten stehen dabei für sich und werden auch nicht kommentiert. Vielmehr machen die jedem Kapitel vorangestellten Zitate neugierig auf den Menschen, der dahintersteht. So behauptete Werner von Siemens, es komme nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden. Was dem Begründer des heute Milliarden schweren Unternehmens zweifelsfrei gelang, als er 1879 die erste elektrische Lokomotive und ein Jahr später den ersten elektrischen Aufzug vorstellte - in Mannheim.

Da Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften offenbar deutlich mehr Konsequenzen haben als die der Geisteswissenschaftler, sind 46 der 50 Kapitel Ersteren gewidmet. Dass Fischer dennoch auch dem Psychologen Jean Piaget und dem Philosophen Isaiah Berlin seine Aufmerksamkeit schenkt, könnte vielleicht der Auftakt zu einem neuen Buch sein - über Historiker, Germanisten, Pädgogen und, und, und.

Info: Ernst Peter Fischer: "Noch wichtiger als das Wissen ist die Phantasie", Penguin Verlag, 2016, 319 S., 9 Euro.