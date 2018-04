Von Jacqueline Goebel

Salzige Meeresluft, frisch-aufgeschnittenes Brot und erdiger Waldgeruch: Unsere Nase kann Gerüche viel besser unterscheiden als bisher bekannt. Über eine Billion verschiedener Düfte kann der Geruchssinn des Menschen auseinanderhalten, berichten Wissenschaftler um Andreas Keller von der Rockefeller University in New York in dem Fachjournal "Science". Damit könne die menschliche Nase weitaus mehr an Sinneseindrücken wahrnehmen als Augen oder Ohren zusammen.

Bisher sind Forscher davon ausgegangen, dass die Nase nur 10.000 Gerüche unterscheiden könne. Die Mitarbeiter der Rockefeller University wollten dies überprüfen. Sie mischten Geruchs-Cocktails aus 10, 20 oder 30 unterschiedlichen Bestandteilen und testeten, wie gut Menschen die Mixturen unterscheiden konnten. Aus jeweils drei Proben sollten 26 Teilnehmer jenen Geruch auswählen, der von den anderen beiden identischen Mixturen abwich - oft nur in wenigen Bestandteilen.

Das Ergebnis: Über 50 Prozent der Teilnehmer konnten die Mixturen zuverlässig unterscheiden, wenn bis zu 75 Prozent der Bestandteile übereinstimmten. Einige konnten sogar Duftcocktails auseinanderhalten, die zu 75 bis 90 Prozent übereinstimmten.

Die Wissenschaftler rechneten ihre Ergebnisse hoch und kamen zu dem Schluss, dass die Nase mindestens eine Billion Gerüche unterscheiden kann. Diese Schätzung sei sogar noch konservativ, schreiben die Autoren. Denn wie viele Geruchsmoleküle es insgesamt gibt, ist bisher nicht bekannt; deshalb wissen die Forscher auch noch nicht, wie viele davon die menschliche Nase erkennen kann. Und jeder Geruch besteht aus vielen verschiedenen Geruchsmolekülen - der beliebte Rosenduft, den vor allem Frauen so gerne schnuppern, zum Beispiel aus exakt 275 Bestandteilen.

Für Augen und Ohren lässt sich die Wahrnehmungsfähigkeit viel einfacher bestimmen: durch das Spektrum der vom Menschen sichtbaren Wellenlängen des Lichts und der hörbaren Tonfrequenzen. Das Gehör erkennt Schätzungen zufolge etwa 340.000 unterschiedliche Töne, und die Augen können 2,3 bis 7,5 Millionen Farben unterscheiden. Die Nase kann also weit mehr Reize wahrnehmen. "Wir haben viel mehr Sensibilität in unserem Geruchssinn, als wir uns selbst im allgemeinen zugestehen", unterstrich Studienleiter Andreas Keller.