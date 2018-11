Von Marion Gottlob

Für den Schüler Michael war es damals nicht ungewöhnlich: Er lernte im Biologieunterricht wie Millionen von anderen Kindern die Welt der Pflanzen und Tiere mit dem Schulbuch von Otto Schmeil kennen. Es gab aber doch einen Unterschied - Michael Thum ist der Urenkel von Otto Schmeil, dessen Schulbücher in über 25 Sprachen übersetzt wurden. "Der Schmeil" begleitete Generationen von Gymnasiasten durch die Schulzeit - Schmeils Pflanzenbestimmungsbuch "Flora von Deutschland" ist bis heute ein Standardwerk für Botaniker und Pharmazeuten. Kürzlich hat die Heidelberger Akademie der Wissenschaften zum ersten Mal den von der Stiftung zur Verfügung gestellten Otto Schmeil-Preis vergeben. Er soll an den großen Naturkundler erinnern und würdigt die wissenschaftliche Arbeit junger, bereits qualifizierter Biologen und Mediziner.

Otto Schmeil war mit Heidelberg eng verbunden. Auf der Rückreise von Ferien im Engadin übernachtete die Familie im Heidelberger Schloss-Hotel. "Am nächsten Morgen versuchten wir, die Umgebung kennenzulernen. Wir kamen zu einer Stelle mit der Anzeige, dass Baugrund zu verkaufen sei." Otto Schmeil kaufte zwei Obstwiesen und schon 1909 zog er mit seiner ersten Frau und den drei Kindern in seine neue Jugendstil-Villa im Schloss-Wolfsbrunnenweg ein.

Im Alpinum des Gartens wuchsen Hochgebirgspflanzen

Dieser Luxus war dem Naturforscher nicht in die Wiege gelegt. Otto Schmeil wurde 1860 in dem Dorf Großkugel bei Halle geboren, er hatte vier Geschwister. Im bis 1565 zurückreichenden Stammbaum gibt es wieder und wieder Lehrer. Auch der Vater von Otto Schmeil war Lehrer. Der fünf Jahre alte Sohn musste jedoch miterleben, wie der Vater bei einem Schulausflug über eine Wurzel stolperte, auf den Kopf fiel und starb.

Die Familie verarmte, die Mutter gab den zehnjährigen Jungen in das Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Das Kind litt unter der harten Behandlung, zugleich wurde jedoch seine Liebe zur Natur erkannt und gefördert. "Er kaufte einem Mitschüler einen lebenden Hirschkäfer für 50 Pfennig ab, die er sich bei der schmalen Anstaltskost vom Mund absparen musste", schreibt Prof. August Seybold, ein Weggefährte. Mit einem Stipendium trat Otto Schmeil in die Präparandenanstalt in Quedlinburg ein, 1877 begann er seine Ausbildung auf dem Lehrerseminar in Eisleben.

Schmeil war ein leidenschaftlicher Lehrer, bald legte er die Rektor-Prüfung ab. Parallel promovierte er über "Süßwasser-Copepoden" in Leipzig mit summa cum laude. Er lehnte eine Universitätslaufbahn ab und blieb Lehrer. Sein Ziel war eine Reform des Unterrichts in den Naturwissenschaften - die Theorie sollte mit der praktischen Anschauung der Natur enger verbunden werden. 1897 fand er mit der Schrift "Über die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des naturwissenschaftlichen Unterrichts" weite Zustimmung. "Man kann wohl sagen, dass diese Schrift nicht die große Wirkung ausgelöst hätte, wenn nicht den Reformvorschlägen des Biologieunterrichtes seine neuartigen Lehrbücher anschließend gefolgt wären", so Seybold.

Der Erfolg war so groß, dass Otto Schmeil 1904 aus dem aktiven Schuldienst ausschied. Der preußische Kulturminister verlieh ihm den Titel des Professors. Schmeil widmete sich nun voll und ganz dem Schreiben. Zu seinen Werken zählen zum Beispiel "Schmeils Biologisches Unterrichtswerk - Pflanzenkunde" und "Schmeils Biologisches Unterrichtswerk - Tierkunde".

Der Garten der Heidelberger Villa war ein Experimentierfeld für den Beobachter der Natur. Es gab einen Wildgarten, einen Stauden- und Rosengarten. Im Alpinum wuchsen Hochgebirgspflanzen. "Gerne lauschte er den Vögeln," so Seybold, "das Eichhörnchen, das ihm aus seinem Schlafzimmer einmal Socken für den Nestbau geraubt hatte, bedrohte er humorvoll mit dem Stock, wenn es ihm über den Weg sprang."

Unter der Diktatur der Nationalsozialisten wurde Schmeils Werk diffamiert. Schmeil starb 1943 an seinem 83. Geburtstag, er erlebte seine Rehabilitation nicht mehr. Schon zwei Jahre später, als Eisenhower 1945 mit den alliierten Streitkräften in Deutschland einrückte, wurden sofort 100 000 Exemplare von Schmeils "Naturkunde" als Notausgabe nachgedruckt. Sohn Werner Schmeil betreute als Chef des Verlags "Quelle und Meyer" das Werk des Vaters mit mehr als 75 Büchern und Heften. Die Bücher von Otto Schmeil wurden unter anderem in die Blindenschrift und ins Jiddische übersetzt.

Otto Schmeils erster Sohn Johannes hatte wiederum drei Söhne. Zwei davon sind im Zweiten Weltkrieg gefallen, ein dritter Sohn wurde vermisst. Vater Johannes begründete in den 50er Jahren die Schmeil-Stiftung und vermachte ihr sein Vermögen, sollte der vermisste Sohn nicht von der Ostfront zurückkehren. Nach 1990, als die russischen Behörden auskunftsfreudiger wurden, konnte die Familie mehr über das Schicksal des vermissten Sohns in Erfahrung bringen. Im Jahr 2000 wurde er für tot erklärt.

Die Schmeil-Stiftung hat einen Vorstand mit zwei Familienmitgliedern und einem Mitglied der Heidelberger Landesakademie der Wissenschaften: Michael Thum, Alexander Benckiser und Prof. Thomas Holstein, Präsident der Akademie der Wissenschaften. Der erste Otto-Schmeil-Preis mit 15 000 Euro ging nun an den Australier Dr. Max Cryle für seine Forschungen über Antibiotika. In Zukunft soll der Preis alle zwei Jahre vergeben werden.