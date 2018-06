Von Marc Mudrak

Als eine folgenreiche Initialzündung für die politische Kultur der Bundesrepublik hat der Philosoph Jürgen Habermas kürzlich den 15. Soziologentag bezeichnet, der vor 50 Jahren, vom 28. bis 30. April 1964, auf dem Heidelberger Schloss stattfand.

Über den Kongress mit dem Leitthema "Max Weber und die Soziologie heute", zu dem der Frankfurter Sozialphilosoph Max Horkheimer und der Heidelberger Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich eingeladen hatten, führt Habermas aus: Damals "ist Max Weber gewissermaßen als Klassiker installiert worden. Wie dem auch sei, dieses Zusammentreffen von Heroen des Faches wie Talcott Parsons, Raymond Aron und Herbert Marcuse, die die Hauptvorträge hielten, war, inmitten der vollständig versammelten deutschen Soziologie, ohnehin ein Ereignis von hohem intellektuellen Rang". Habermas selbst war durch Vermittlung von Hans-Georg Gadamer von 1961 bis 1964 Professor für Philosophie in Heidelberg gewesen.

Allerdings war Max Weber bei diesem Soziologentag anlässlich seines 100. Geburtstags zunächst von den Exponenten der Frankfurter Schule Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und auch Jürgen Habermas kritisiert worden, wie die Heidelberger Soziologin Uta Gerhardt erläutert hat: "Weber sei ein Wegbereiter des Faschismus gewesen, denn sein Typus der bürokratischen Herrschaft rechtfertige Autoritarismus und Totalitarismus. Webers Begriffsbildung durch Idealtypen bewirke, dass die Vernunft in der Geschichte negiert werde ... Deshalb müsse man vor Weber warnen." Nachdem Adorno dies auf dem Schloss vorgetragen hatte, waren Weber und sein Objektivitätsstreben jedoch mit aller Entschiedenheit insbesondere von Talcott Parsons, inzwischen Harvard-Professor, verteidigt worden.

Max Weber hatte schon zum ersten Vorstand der 1909 in Berlin gegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) gehört, bis er 1911 infolge des berühmten Werturteilsstreits von dieser Position zurücktrat. Daher hielt die DGS 1964 in Heidelberg auch Rückschau auf die Person, die das Schicksal der Organisation wohl am meisten beeinflusst hat. Zugleich trat auf diesem Soziologentag auch Herbert Marcuse auf, der zu damals noch wenig Beachtung fand, aber bald danach zum philosophischen Mentor der aufkommenden Studentenbewegung werden sollte.

Uta Gerhardt zufolge war dieser Heidelberger Soziologentag ein Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte Max Webers. Nach seinem Tod im Jahr 1920 stellte dessen Frau, Marianne Weber, die vielfältigen Schriften in fünf Büchern zusammen: "Gesammelte politische Schriften" (1921), "Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Sozialökonomik" (1922), "Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre" (1922), "Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte" (1924), "Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik" (1924), außerdem insgesamt drei Bände "Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie" (1920/21/21). Dieses Werk "begründet Webers Ruhm". Schließlich schreibt Marianne Weber ihre Erinnerungen "Max Weber. Ein Lebensbild" (1926).

Lange Zeit galt Max Weber dann in Heidelberg als der Mann von Marianne Weber, die eine renommierte Frauenrechtlerin war. Bis nach 1945 gab es keine angemessene Rezeption Webers in Deutschland. Dagegen hatte bereits in der Zwischenkriegszeit mit dem Amerikaner Talcott Parsons und dem Österreicher Alfred Schütz eine internationale Rezeption begonnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Weber dann "gewissermaßen über das transatlantische Exil nach Deutschland zurückgekehrt", so Gerhardt.

Der Amerikaner Talcott Parsons, der Weber 1964 in Heidelberg verteidigte, hatte lange Zeit Kontakt mit dem Herausgeber der Weber'schen Werke, dem Wissenschaftler Johannes Winckelmann in München, wo Weber kurz vor seinem Tod, 1919, einen Lehrstuhl erhalten hatte. Und über Winckelmann gelangte die gegenwärtige, auf 47 Bände angelegte Max Weber-Gesamtausgabe (MWG) an die Bayerische Akademie der Wissenschaften; zu ihren Herausgebern zählen auch die Heidelberger Forscher M. Rainer Lepsius und Wolfgang Schluchter. Bis in die achtziger Jahre wurde Weber gegen Marxismus und Kritische Theorie gesetzt. Erst seit den neunziger Jahren - nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus - ist Weber nach Gerhardt "unangefochten auf der ganzen Welt als Klassiker anerkannt".

Inzwischen ergibt sich nach Gerhardt jedoch ein neues Problem der Rezeption, "da Webers Weltberühmtheit nicht von Deutschland ausgegangen ist, sondern von Amerika, und in den USA zu Weber über 4000 Titel vorliegen" - oft wird der frühere Heidelberger Wissenschaftler sogar schon für einen Amerikaner gehalten.

Fi Info: Uta Gerhardt: "Der Heidelberger Soziologentag 1964 als Wendepunkt der Rezeptionsgeschichte Max Webers". In: Uta Gerhardt (Hrsg.). "Zeitperspektiven. Studien zu Kultur und Gesellschaft. Beiträge aus der Geschichte, Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaft". Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003.