Heidelberg. (sal) Was ist eigentlich Intelligenz? Jedenfalls ein sehr komplexes Verhalten. Bei einem Forschungsvorhaben, mit dem sich die Abteilung Differenzielle Psychologie der Universität Heidelberg beschäftigt, wollen die Wissenschaftler nun Genaueres über die biologische Basis der Intelligenz erfahren. "Auch wenn Laien oft verunsichert sind, können wir aufgrund umfassender Forschung sagen, dass Intelligenztests sehr gut dazu geeignet sind, wichtige Variablen wie schulische Noten, Berufserfolg oder Gesundheitsverhalten vorherzusagen", unterstreicht Anna-Lena Schubert, die an dem Projekt mitarbeitet.

Mit Hilfe neurowissenschaftlicher Methoden begreifen die Forscher immer mehr über die biologischen Grundlagen der Intelligenz und können mittlerweile bestimmte Gehirnregionen identifizieren, die mit Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Dabei haben sie herausgefunden, dass diese Areale über das gesamte Gehirn verteilt sind, ein einzelnes "Intelligenz-Areal" gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Außerdem habe sich herausgestellt, dass Reaktionszeiten ein Indikator für unsere Intelligenz seien, so Anna-Lena Schubert. Die Geschwindigkeit, mit der Probanden mit einem Tastendruck auf das Aufleuchten eines Lämpchens reagieren, hänge mit ihrer Intelligenz zusammen - je intelligenter eine Person ist, desto schneller reagiere sie auf solche Reize. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass intelligentere Menschen Informationen generell schneller verarbeiten, und erste Befunde zeigen, dass dieser Vorteil in der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung auch auf neuronaler Ebene bestehen könnte. Sollte sich dies bestätigen, wäre ein Teil des Puzzles allgemeiner Intelligenz gelöst.

In ihrem Forschungsprojekt wollen die Wissenschaftler feststellen, ob sich dieser Zusammenhang zwischen Intelligenz und schneller Informationsverarbeitung auch auf neuropsychologischer Ebene zeigt. Dazu wird die Hirnaktivität der Probanden mit einem Elektroenzephalogramm (EEG) gemessen. Bei dieser Ableitung sind Elektroden lose und völlig schmerzfrei auf der Kopfhaut des Probanden angebracht, während diese Reaktionszeitaufgaben bearbeiten. So erhalten die Forscher Informationen über dessen Gehirnaktivität.

Die Teilnehmer kommen zu drei Untersuchungsterminen, die jeweils vier Monate auseinanderliegen; jeder Termin dauert etwa drei Stunden. Für diese Untersuchung suchen die Psychologen 150 Probanden im Alter von 18 bis 60 Jahren, die bereit sind, an zwei Untersuchungszeitpunkten unterschiedliche Reaktionszeitaufgaben am PC zu bearbeiten, während ihr EEG (also ihre Hirnaktivität) abgeleitet wird. In einer dritten Untersuchung werden verschiedene Intelligenz- und Persönlichkeitstests durchgeführt. Nach Abschluss der Studie erhält jeder Proband eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro und hat die Möglichkeit, eine schriftliche Rückmeldung seiner Ergebnisse (einschließlich eines Intelligenz- und Persönlichkeitsprofils) zu erhalten.

Info: Interessenten können sich telefonisch melden unter 06221/547354 oder per E-Mail bei: anna-lena.schubert@psychologie.uni-heidelberg.de