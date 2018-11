Von Theresa Leisgang

Der Wind weht mir Glocken-geläut ins Gesicht. Fast hätte ich die ältere Dame im Gewimmel von Pilgern und Tauben aus den Augen verloren. Doch schon bleibt sie wieder stehen, um mir zu erzählen, wie es früher zuging rund um die buddhistische Stupa Swayambhunath. Von hier hat man einen wunderbaren Blick über Katmandu. Das Rattern der Gebetsmühlen nimmt mich mit in eine andere Welt: Es ist, als ziehe mir der Duft von Räucherstäbchen in die Nase. Obwohl ich Tausende Kilometer entfernt am Computer sitze.

Die interaktive Online-Dokumentation "Elderscapes" ist das Ergebnis monatelanger Forschung der Heidelberger Doktorandinnen Annika Mayer und Roberta Mandoki. Sie untersuchen in ihren ethnographischen Arbeiten Erfahrungs-welten des Alterns, die sie auf Englisch "Elderscapes" nennen. Während Mayer von Senioren in der Millionenstadt Neu-Delhi lernte, führte Mandoki Interviews in Nepals Hauptstadt Katmandu.

Mit der Kamera hat der Münchner Filmemacher Jakob Gross die beiden begleitet. Seine einfühlsamen Aufnahmen sind seit Ende Januar auf der interaktiven Website www.uni-heidelberg.de/elderscapes zu sehen. Das Team hat sich dagegen entschieden, einen klassischen Dokumentarfilm zu drehen. "Der wird nur auf zwei, drei Festivals gezeigt", erklärt Annika Mayer. Das Online-Projekt können aber sogar die Interviewpartner in Südasien kostenlos ansehen. Damit wird Forschung erstmals der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Der demographische Wandel ist ein weltweites Phänomen: Wir werden immer älter, und gleichzeitig ziehen mehr und mehr Menschen in die Stadt. Das wirft gerade in boomenden Städten viele Fragen auf: Wie erleben Stadtbewohner ganz individuell das Älterwerden? Wo finden sie Halt, wenn die Großfamilie zum Auslaufmodell wird? Können die Pflegekräfte in den neuen Altersheimen zur Familie werden?

Jeder Nutzer kann die "Elderscapes" von Delhi und Katmandu anders erfahren. Es gibt viel zu entdecken im Großstadtdschungel: religiöse Rituale, Interviews bei einer Tasse Chai, Hintergrundinformationen zum privatisierten Pflegesystem. Der nächste Klick auf den Stadtplan führt zum Yoga-Kurs mit den Senioren in Delhi. Wer möchte, macht mit und unterbricht den virtuellen Morgenspaziergang für Kräftigungsübungen. "Dass man sich fühlt, als wäre man mittendrin im Geschehen, liegt an der tollen Kameraführung", schwärmt Mayer. Die kurzen Filmsequenzen sind thematisch geordnet und können per Mausklick pausiert werden, etwa um einen erklärenden Text zu lesen. Der Zuschauer entscheidet über die Reise. Auf dem Bildschirm entsteht so ein buntes Bild vom Älterwerden fernab von Stereotypen.

"Das ist eine neue Art, Forschungsmaterial zu veröffentlichen", sagt Christiane Brosius, die die Dissertationen betreut. Die Leiterin des Lehrstuhls für visuelle Anthropologie am Exzellenzcluster "Asia and Europe in a Global Context" sieht in multimedialen Projekten ein großes Potenzial für die Wissensvermittlung. Bilder sagen mehr als Worte, so die Professorin: "Unsere Sinne und Raumerfahrungen sind für ein besseres Verstehen von komplexen Alltagswelten zentral." Das bestätigt ihre Doktorandin Mandoki: "Es war ganz anders, die Filmaufnahmen zu sichten, als nur mein Tagebuch von der Forschung zu lesen."

Die Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass in einer zunehmend mediatisierten Welt auch im Fach Ethnologie technische Fähigkeiten immer wichtiger werden. Bis ihr Projekt im Internet glänzen konnte, hatte das Team aber einige Nachtschichten hinter sich. Der Aufwand für das Programmieren ist nicht zu vergleichen mit dem bloßen Schreiben einer Dissertation. "Es ist ein absolutes Herzblutprojekt", sagte Mayer beim offiziellen Launch der Website.

Doch die Arbeit hat sich gelohnt: Auch für den Zuschauer eröffnet die interaktive Seite ganz andere Möglichkeiten. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, wie es sich anfühlt, mit alten Pilgern ein paar Runden um die Swayambhunath Stupa zu drehen - man muss die "Elderscapes" selbst erlebt haben.