Ben Salomo ist ein in Israel geborener, in Berlin aufgewachsener Rapper. Antisemitismus ist für ihn nichts Neues, den kennt er, seit er noch zur Grundschule ging. «Und ich habe heute den Eindruck, dass es noch mehr geworden ist», sagt der 42-Jährige im Gespräch mit Michel Friedman. Die beiden haben sich getroffen, als der Frühling noch nicht in Sicht war: «Der Wind ist kalt, ist das ein bisschen der Zustand, wenn man Jude in Berlin ist?», fragt Friedman. Und Ben Salomo bestätigt das sofort: «Ich glaube, das ist eine gute Metapher.» Friedman ist Moderator beim Nachrichtensender Welt. Für die Reportagereihe «Friedman schaut hin» versucht er herauszufinden, wie es im Land des Holocaust um den Judenhass steht - 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik.

«Judenhass ist keine deutsche Erfindung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und deswegen ist die Diskussion über Judenhass in Deutschland immer eine andere als im Rest der Welt», sagt Friedman der Deutschen Presse-Agentur. «Ich stamme aus einer Holocaust-Familie. Als ich jung war, war meine Hoffnung: Dass es in den jüngeren Generationen weniger Judenhass geben wird», so der Welt-Moderator. «Ich stelle aber fest, dass er auch in der nächsten Generation weitergegeben wurde.» Der Nachrichtensender Welt zeigt die Reportage «Antisemitismus in Deutschland» am Donnerstag, 25. April, um 17.15 Uhr.

Friedman (63) spricht dafür mit jungen Jüdinnen in Berlin, die erzählen, dass Freunde von ihnen sich nicht mehr trauen, offen eine Kippa zu tragen. Und er trifft sich mit Yorai Feinberg, einem jüdischen Restaurantbesitzer aus Berlin-Schöneberg, der von seiner Enttäuschung und Verzweiflung berichtet, angesichts von antisemitischen Anrufen, Vandalismus und Beschimpfungen. Die Judenhasser verstecken sich nicht mehr. «Es gibt Phasen, in denen die Wölfe ihren Schafspelz anbehalten», sagt Friedman. «Und es gibt Phasen, in denen sie ihren Schafspelz ausziehen, und in der befinden wir uns gerade.»

Professor Samuel Salzborn vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin beklagt im Gespräch mit Friedman «ein dröhnend lautes Schweigen der Demokraten». Antisemitismus werde hingenommen. Schließlich kommt Judenhass nicht aus dem Nichts, wie Friedman betont: «Wenn man sich fragt, warum ein 14-Jähriger in der Schule plötzlich "Scheißjude" ruft oder "Kanake", dann muss man vielleicht den Film zurückdrehen und sich fragen, was haben die Eltern am Mittagstisch gesagt?»

Ulrich Matthes, Schauspieler aus Berlin, erzählt, wie er versucht, sich nicht damit abzufinden, sich um Zivilcourage bemüht, darum, nicht wegzusehen, nicht zu schweigen, wenn judenfeindliche Sprüche, Kommentare, Witze zu hören sind. Ignoranz der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft sieht auch Friedman als Gefahr: «Solange der Judenhass scheinbar ein Problem der Juden ist, habe ich ein doppeltes Problem», sagt er: «den Judenhasser und die, die glauben, es sei ein Problem der Juden.»

«Wehret den Anfängen, ist es denn so anstrengend?, rappt Ben Salomo in einem Musikvideo am Schluss der Reportage. «Deutschland, was ist nur mit dir passiert?»