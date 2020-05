Von Hannah Wagner

Eines der Youtube-Videos, das in Deutschland in der Corona-Krise am bekanntesten geworden ist, dauert 30 Minuten und 29 Sekunden. Es trägt den Titel "Gates kapert Deutschland" und handelt davon, wie der US-Multimilliardär Bill Gates angeblich, nun ja, Deutschland kapert. Genauer gesagt: Der einst nach Antisemitismusvorwürfen vom RBB entlassene Journalist Ken Jebsen erklärt in dem Video, Gates habe die Weltgesundheitsorganisation "gekauft", bestimme dadurch maßgeblich die Gesundheitsmaßnahmen weltweit und denke darüber nach, Menschen im Rahmen von Impfungen gezielt zu sterilisieren. Faktenchecker haben viele von den Aussagen in Jebsens Beitrag, den bislang mehr als drei Millionen Menschen angeklickt haben, bereits komplett oder teilweise widerlegt.