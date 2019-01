Am Mittwoch kostete eine Feinunze des Edelmetalls (circa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 1288,83 US-Dollar. Das war der höchste Preis seit Juni. Experten führen den Wertanstieg auf enttäuschende Konjunkturdaten aus China zurück, die auf ein Abflauen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuten.

Schlechte Aussichten für die globale Wirtschaft lassen die Nachfrage nach Gold tendenziell steigen, weil das Edelmetall unter Anlegern als «sicherer Hafen» in unsicheren Zeiten gilt.

Auch längerfristig ist der Goldpreis bereits im Aufwind. Seit November legte er um circa sieben Prozent zu. Experten führen dies auf jüngste Kursturbulenzen an den Aktienmärkten, ein Abflauen der Weltwirtschaft sowie auf politische Unsicherheiten zurück - etwa auf den Haushaltsstreit in den USA.