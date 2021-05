Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Vor allem die Aktien von Pandemie-Gewinnern gerieten teils deutlich unter Druck. Als ein Auslöser der heftigen Verluste nannten Börsianer Aussagen der US-Finanzministerin und früheren Notenbankchefin Janet Yellen, wonach es sein könnte, dass die Zinsen etwas steigen müssten, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Bei anziehenden Zinsen könnten Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren an Attraktivität verlieren.

Der Dax fiel erstmals seit Ende März unter die Marke von 15.000 Punkten. Am Ende stand ein Minus von 2,49 Prozent auf 14.856,48 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sackte um 2,65 Prozent auf 32.042,37 Punkte ab.

Die Quartalsberichte zahlreicher Unternehmen gingen nachrichtlich meist unter. Die Aktien von Infineon etwa sackten als Dax-Schlusslicht um knapp sechs Prozent ab und konnten so nicht von leicht angehobenen Jahresprognosen profitieren. Dies und die Zahlen des Chipkonzerns seien "vermutlich nicht gut genug, um in dem aktuellen Umfeld noch zu begeistern", hieß es von Börsianern.

Infineon zählt zu einem Gewinner der noch schnelleren Digitalisierung in der Corona-Krise. Solche Aktien kamen am Dienstag besonders schwer unter Druck. Am Markt hieß es, hier machten sich die Aussicht auf steigende Finanzierungskosten und die vermehrte Hoffnung auf baldige Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen bemerkbar.

Unter diesen Umständen litten auch andere mit Infineon vergleichbare Aktien unter den Gewinnmitnahmen. Im Dax galt dies für den Essenslieferdienst Delivery Hero mit einem Minus von rund drei Prozent. Auch alle anderen Index-Werte schlossen in der Verlustzone.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,89 Prozent auf 3924,80 Punkte ein. Der Londoner FTSE 100 und der Pariser Cac 40 schlossen jeweils knapp ein Prozent im Minus. An der Wall verzeichnete der Leitindex Dow zum europäischen Handelsschluss Verluste in ähnlicher Größenordnung.

Der Euro-Kurs fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2021 (Montag: 1,2044) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8319 (0,8303) Euro. Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Montag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 144,34 Punkte. Der Bund-Future lag mit 0,24 Prozent im Plus bei 170,57 Punkten.

