Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Marktexperten rechnen kurz vor der Sitzung am Abend nicht mehr mit größeren Kursausschlägen. Eine weitere Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed gilt unter Börsianern als ausgemacht. Wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Notenbank. Hohe Energie- und Ölpreise könnten die Inflation anheizen, außerdem läuft die Konjunktur in den USA weiterhin rund. Am Vortag waren bärenstarke Daten zur Verbraucherstimmung veröffentlicht worden.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel trat mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 26.104,05 Zähler am Vormittag auf der Stelle. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,14 Prozent auf 3424,52 Punkte.

Verkauft wurden erneut die Papiere des Automobilsektors - unter anderem wegen der Gewinnwarnung von BMW, die schon am Dienstag die Börse belastet hatte. Aktien des bayerischen Autobauers und der Konkurrenten Daimler, Volkswagen sowie Continental Thyssenkrupp und Infineon büßten zwischen 0,9 und 2,1 Prozent ein.

Der angekündigte Wechsel an der Spitze des Daimler-Konzerns - Entwicklungschef Ola Källenius wird 2019 Dieter Zetsche ablösen - bewegte den Kurs der Daimler-Aktie hingegen kaum. Im MDax gaben erneut die Papiere der Zulieferer Osram, Rheinmetall, Dürr und Schaeffler nach.