Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag mit einem Rekord dicht an die 16.000-Punkte-Marke gerückt. Zuletzt stieg der Leitindex um 0,25 Prozent auf 15.978,01 Punkte. Der MDax notierte im frühen Freitagshandel mit plus 0,1 Prozent auf 35.839,59 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor.